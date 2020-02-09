商务部：加快推进商贸企业复工 保持生产生活平稳有序

人民网北京2月9日电（欧阳易佳）9日，在国务院联防联控机制就重要生活物资生产保供有关情况举行的发布会上，商务部市场运行司副司长王斌在回答提问时表示，当前疫情防控仍然是首要任务，商贸流通和服务场所是人流聚集流动主要公共空间。随着春节返程人员增加，大中城市生活必需品供应需求扩大，加快推进商贸企业复工的重要性和迫切性进一步凸显出来。

王斌表示，商务部贯彻落实恢复生产经营总体考虑，在抓实疫情防控措施的前提下，指导地方科学评估、分级管控、突出重点、逐步扩围。疫情比较严重地区优先组织生活必需品经营企业复工，增加供应网点，方便群众生活。疫情不那么严重地区，适当扩大多业态经营范围，不再搞“一刀切”、一管了之。

“往年春节，农贸市场、社区菜店这些中小商贸企业大多会提前歇业，员工返乡过年，各地的生活必需品供应主要还是靠大型的连锁企业。这些中小企业过去大多是在正月十五前后就可以陆续开业，但是今年的情况不同。受疫情的影响，企业复工经营面临人手不够、物流不畅、客流不足的问题，整体复工的进度明显慢于往年。”王斌介绍，目前大型连锁超市网点的开业率在95%左右，大型百货商场、购物中心开业率在35%左右，菜市场、社区菜店、农贸市场这些和居民比较近的网点，恢复开门营业比往年明显迟缓。

王斌指出，针对上述问题，商务部已经采取三项措施推动解决。

一是提前动员部署。2月1日，商务部印发了进一步强化生活必需品市场供应保障工作的通知，指导各地组织动员商贸企业通过临时顶岗、合理排班、动态调岗等灵活措施，统筹安排人员上岗，持续提供购物、餐饮、卫生保洁等基本生活服务。会同发改委指导连锁经营协会发起保供稳价、持续开业的倡议，近300家大型的零售企业的20多万个门店积极响应。

二是细化防控指导。联合卫健委共同印发了做好生活服务业企业新冠肺炎疫情防控工作的通知，部署各地指导复工企业严格做好上岗员工、上架商品、经营场所、设施设备、采购进货、促销活动等各个环节的疫情防控。共同发布零售、餐饮企业经营服务防控指南，向企业介绍新冠肺炎的病原学特点，提出员工上岗防护、顾客测量体温、经营场所消毒通风、开展无接触的外卖配送等一系列复工经营操作的规程和要求。

三是加强防护保障。联合发改委印发了保障流通企业防护用品需要的通知，部署、摸清并多渠道解决一线员工需要的防护用品和消杀物资的货源，确保一线企业员工防疫安全。

王斌介绍，下一步，商务部将会同相关部门抓紧推动落实，请各地防疫部门对企业复工给予防护指导，必要时可开展检查验收。请交通、公安、农业等部门协助解决封村封路、阻断交通等问题，确保农产品调运、农民返工顺利顺畅。