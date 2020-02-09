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如何解决绿叶菜品种少、价格高问题？ 农业农村部回应

2020年02月09日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月9日电（董童）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。会上，农业农村部种植业司副司长杨礼胜在回答记者提问时表示，造成疫情期间市场上的绿叶菜品种少、价格高主要原因有三点：一是由绿叶菜的季节性特点决定的。冬季本身就是绿叶菜的生产淡季，产出量低于春秋两季；二是绿叶菜运输距离短，多数产自大城市的近郊，如果周边的绿叶菜得不到保障，可能就会出现短缺；三是绿叶菜的货架期短，不耐储运，如果采收不及时就形不成商品量。当前一些地区受疫情防控的影响，用工紧张，部分菜收不上来，也存在收了运不出去的情况。

杨礼胜指出，针对上述问题，农业农村部部准备从三个方面推动解决：

一是通过各级农业农村的主管部门组织搞好蔬菜的采收工作，指导大城市周边地区扩大速生叶菜的生产。春节以来，湖北全省蔬菜扩种面积22.68万亩。

二是推动城市周边主产区就近调运，增加叶菜的供应。武汉市按照每亩100元的标准，激励抢种速生叶菜10万亩。

三是组织各级农业技术推广部门和农技人员，从品种选择、轻简省工、速生高效等方面入手，强化技术指导服务。目前，立春已过，蔬菜特别是叶菜生产逐步进入旺季，通过加强信息引导和技术服务，抓好产销衔接，重点城市的叶菜供应问题将逐步缓解。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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