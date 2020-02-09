农业农村部：强化督促加强生产检测 保障好“菜篮子”

人民网北京2月9日电（欧阳易佳）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。会上，农业农村部种植业司副司长杨礼胜介绍，辽宁省设施蔬菜面积178万亩，新增10.2万亩，广西自治区去年第四季度露地蔬菜的种植面积930万亩，同比增加65万亩。重庆仅大足区一个区就扩种了22万亩油菜薹。同时，南方各省还有800多万亩扩种蔬菜的潜力。

杨礼胜表示，每年春节假期结束，流动人口和学生大量返回大中城市，肉蛋奶必需品需求急剧增加。应对今年特殊情况，农业农村部主要围绕“多产出一点，能采收上来，还能卖得出去”做工作。

杨礼胜指出，为此，农业农村部主要重点从以下四个方面努力做好工作。

一是强化督促指导。近期，农业农村部会同有关部门先后印发了抓好蔬菜生产、保障“菜篮子”产品正常流通秩序，做好蔬菜、肉蛋奶等产品稳产保供的三个通知，要求各地落实好“菜篮子”市场负责制，强化调运组织管理，维护生产资料流通秩序，支持企业及早复工。

同时，组织农业农村部蔬菜专家指导组制定发布当前蔬菜生产技术指导意见，指导各地加强田间管理，落实防灾减灾技术措施，努力增加市场供应。

二是加强生产监测与调度，及时调度南方各省露地蔬菜主产区、北方设施蔬菜主产区在田作物生产信息，了解掌握湖北武汉等城市蔬菜和肉蛋奶供应情况，推动广西百色、海南三亚等地与武汉市有关方面建立产销对接的信息交流机制，收集整理养殖企业复产进度及存在的突出问题，对重点地区开展针对性的指导帮扶。近期返程客流增加，我们将重点关注北上广等大城市蔬菜供应情况，协调蔬菜生产大省点对点对接，保障生产供应。

三是加大政策支持力度。及时向国务院联防联控机制反映运输不畅、运输难或市场关闭、饲料肥料生产资料运力不足的问题，主要是由发改委来反馈这方面的信息。推动落实湖北省蔬菜发展资金2亿元，专门用于缓解湖北省当前蔬菜生产中用工难的问题，指导各地加快落实畜牧良种补贴、畜禽粪污处理等政策措施，推动畜牧业恢复生产。

四是积极发挥社会组织作用。组织中国蔬菜协会、中国畜牧业协会、中国饲料工业协会和中国奶业协会等社会组织，调度情况、研判形势，提出对策建议，倡导开展互助对接，促进本行业本产业稳定发展。