关心不止于你，还有你的孩子

广州市卫健委通报，截至2月8日12时，广州市累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例301例。其中，2月7日0时至24时，报告新增确诊病例14例，经调查发现涉及7个区13个小区或场所。2月8日0时至12时，报告新增确诊病例3例。

累计301例确诊病例中，白云区66例、海珠区55例、天河区40例、越秀区35例、番禺区34例、增城区17例、荔湾区16例、花都区15例、黄埔区14例、南沙区8例、从化区1例。男性147例、女性154例。年龄介于1岁~85岁之间。现有疑似病例6例。累计核实追踪密切接触者2184人，尚在医学观察383人。

301例确诊病例中，已治愈出院27例，无死亡病例。 现有274例在定点医院隔离治疗，其中危重型13例、重型21例、普通型230例、轻型10例；230例在市八医院（含危重型3例、重型19例）、25例在省二医院（含重型1例）、11例在广医附一医院（含危重型10例、重型1例）、5例在市妇儿中心、1例在中山三院、1例在省人民医院、1例在南方医院接受治疗。

近日，为做好疫情防控工作，广州市各社区、小区采取多项贴心措施，落实疫情的防控宣传和摸查工作。白云区鹤龙街乐得社区的三级负责人为居家隔离户送新鲜肉菜、选购汤圆，社区还面向居民征集疫情线索，奖励口罩或现金；天河区有4个孩子属于密切接触者，需要集中医学观察，4名医护人员化身“大白妈妈”，照料孩子的起居；随着企业复工复产，疫情防控压力增大，有社区综合运用5G、智能测温、AI治理平台等技术；近日，广州警方利用无人机高空喊话广播宣传等“黑科技”装备，助力战“疫”……

疫情虽然为我们带来了巨大挑战，但在广州，不少人舍小家，为大家，坚守岗位，有的在社区中守望相助，有的充分利用科技，提升“抗疫”战斗力。

众志成城，抗击疫情，我们能行！

白云区鹤龙街：门上贴纸条检验是否外出

广州市白云区鹤龙街乐得花园日前出现新冠肺炎的确诊病例。广州日报全媒体记者昨日来到乐得社区，社区的三级责任人黎秀娟正为居家隔离户送完新鲜肉菜，然后又赶去超市为下单的居家隔离户选购饺子、汤圆。此外，乐得社区正面向辖内居民群众征集疫情线索。

肉菜汤圆送到家

昨日上午记者来到乐得花园，该小区已封闭式管理了一段时间，只留正门作为出入口，逢进必检。对于记者一行，防控点工作人员还登记了相关信息。楼道内，物业工作人员正背着人工喷雾器对卫生死角、楼梯扶手等进行消杀。“我们每天对电梯、大堂、楼道消毒至少两次”，该工作人员说。

记者跟随黎秀娟去给后园北街26号的一户居家隔离户送去新鲜蔬菜。来到楼下，黎秀娟不忘戴上护目镜、口罩，穿上一次性雨衣，做好个人防护。

这户人家接过黎秀娟送去的蔬菜、口罩，连声道谢，“辛苦你了，我们四个人一直待在家里，没有出去过。”隔离户把大门关上后，黎秀娟将一张印有“我正在居家隔离”的小纸条贴在门缝上。“只要一开门，小纸条就会被撕破，就知道他们有没有私自外出。”黎秀娟说。

报告疫情线索奖20个口罩

在街道、社区居委的疫情防控宣传下，小区业主和住户的警觉性相当高。“社区现在面向所有业主和住户征集湖北返穗人员及疫情的相关信息，一经核实有效，就奖励提供线索的业主20个口罩，或者50元现金。”乐得社区党支部书记、居委会主任黎湛林透露。目前，已有群众提供了“湖北籍人员回到小区没有上报居委”及“居家隔离期间私自外出”两条线索。

防控提醒

过年期间尽量少外出，不聚集，

减少探亲访友，避免聚餐聚会。

不去已有疫情的地区旅游和居住，

确实需要外出的，

一定要戴好口罩，做好个人防护。

天河“临时托儿所”：

“大白妈妈”24小时轮值照料孩子

“哈哈，我找到你了。”孩子们的笑声让密切接触者医学观察点的气氛轻松不少。几天前，孩子们还不愿与照顾自己、身着防护服的医护人员说话，现在孩子们已经亲切地称呼她们为“大白妈妈”（动画片《超能陆战队》中的机器人）。

自1月24日至2月2日，天河区有来自3个家庭的7名成年人先后被确诊为新型冠状病毒肺炎。而他们的孩子们属于密切接触者，需要集中医学观察，一下子4名嗷嗷待哺的幼儿与尚未成年的儿童无人照料。天河区卫生健康局发出紧急号令，征集志愿者来照顾孩子。最终，确定由天河区妇幼保健院的洪燕芳、梁东梅和长泰医院的刘芬、肖淑梅负责照顾孩子们的生活起居。

为了让孩子们感受到家的温暖，4名“大白妈妈”舍小家为大家，取消休假、打点行装、告别亲人，投入到24小时不间断轮值照料孩子的工作中。为照顾好这些性格迥异的小朋友，“大白妈妈”们在长时间不能进食、喝水、如厕、休息，又必须忍耐防护服闷热的情况下，还要施展出护士兼甜妈的独门绝技，将孩子们的吃、穿、玩、拉、撒、睡及防护工作做得温柔暖心又细致入微。一方面，“大白妈妈”们让孩子们时不时与父母、家人进行视频聊天，消除孩子和家人的焦虑情绪；另一方面，“大白妈妈”们悉心照料孩子们的起居饮食、喂孩子吃饭、吃水果、喝牛奶、换尿布、讲故事，还及时将孩子的情况反馈给正在接受治疗的家长们。

2岁的东东（化名）刚离开父母时不太适应，每晚睡觉总要哭闹好一阵。2月2日晚，东东甚至闹腾到凌晨两点，还不肯睡。负责照料的“大白妈妈”刘芬给他讲起“猪妈妈哄佩奇、乔治睡觉时，自己却不小心睡着”的故事，让东东停止了哭闹。

8岁的珊珊（化名）十分懂事，她看到“大白妈妈”们非常忙，就十分体贴地说，“我已经长大了，是小大人了。我会好好照顾自己的。”

1岁的笑笑（化名）和8岁的欢欢（化名）是一对小姐妹。欢欢说，“我现在好想变成孙悟空，把爸爸妈妈和那些生病的人身上的病毒全部抓出来，让大家都健健康康的，这样爸爸妈妈就能回家了。”

南石头街鸡春岗新街：

微信群等途径做好沟通工作

昨日，记者从广州市海珠区南石头街获悉，广纸板块鸡春岗新街的患者和密切接触者的住所及周边由疾控部门进行严密消毒。

记者发现，这里的小区门口、小区内公共宣传栏、楼道梯口都张贴了广州市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部通告，如《市民健康防护指引》《来穗湖北武汉朋友防护指引》等宣传资料。鸡春岗新街所属的棣园社区居委会主任赵俊凌表示，“疫情信息公布后，小区的居民都很关心，纷纷在询问。我们通过微信群等途径及时做好沟通解释工作后，得到居民的理解，也避免了大家的恐慌。我们会继续尽全力为小区居民做好疫情防控工作。”

目前，发生疫情的鸡春岗新街做好加强小区公共空间的保洁、消毒，特别是病例所涉楼层的消毒工作。患者和密切接触者的住所及周边由疾控部门进行严密消毒，对其生活垃圾也进行了消毒和专桶专运。鸡春岗新街的小区公共空间和患者所涉楼宇也实行了消毒处理。

社区三人小组入户全覆盖，做好相关人员健康服务登记。对此，居委会负责人介绍，组建入户走访小分队，小分队由派出所、社区居委会和社区卫生服务中心各派1人组成，按照入户指引，对辖区内曾到过湖北或者从湖北来穗的相关人员开展全覆盖式走访慰问，同时做好健康服务登记管理。

天河疫情防控：“一访一测一反馈”

据悉，天河区纪委监委结合本区实际情况，科学研判形势，采取“群众举报+互联网+暗访+线索移送”方式，广泛开展专项监督。创新暗访方式，采取“一访一测一反馈”（“模拟实战检测+现场反馈促改”）的办法，摸清各级各部门在疫情防控中的责任落实情况，检测基层工作人员对疫情信息的敏感性、处置流程的规范性，督促基层单位完善防控措施，压实防控责任。

第一步：科学构想模拟检测情景。根据街道、社区、村改制公司等单位疫情防控职责的差异，构想不同情况，重点设置疫情排查、疫情检测和防控措施落实等情况；围绕防控措施、交通检疫、物质保障、市场环境、公共场所、舆论宣传等方面构想不同情况。

第二步：随机实施模拟检测。在确保不影响疫情防控工作的前提下，采取不发通知、不打招呼、不用剧本、直奔一线、直插现场的方法，针对现场暗访情况，多情况、多方式，通过模拟情景中有关部门和责任人的临机判断和临机处置，检查有关人员对敏感信息的应急反应，对职责任务的熟悉程度，对操作规程的规范程度，动态检查主体责任和防控措施的落实情况。

第三步：及时反馈模拟检测情况。在不影响工作人员执勤的情况下，根据有关工作人员处置情况，及时退出模拟检测，协助分析模拟检测情况，指出存在问题，现场明确改进方法，并将有关情况反馈至主管部门，提醒注意存在问题，要求跟踪问题整改落实。

防疫“黑科技”

黄埔区萝岗街：

巡逻机器人、AI治理平台大显身手

随着企业陆续复工复产，大量人员返回，疫情防控压力增大。黄埔区在加强传统防控措施同时，以信息化为抓手，综合运用5G技术、智能测温、AI治理平台等技术，提升疫情防控科技含量。

萝岗街位于黄埔区中心街，辖内有乐金、创维等大型企业，企业员工密集。下班时间，乐金企业员工正陆续返回位于石桥村的租房，路过村口，一台红外线体温检测仪正在检测进村人员的体温，员工体温直观地屏幕上显示出来。

“我就说这时候村里怎么没人给测体温，原来用上了高科技。”下班的乐金企业员工李小姐惊讶地表示道，“这样也好，身体不用碰到测温仪，就更安全了。”为了更好地保障企业员工安全，萝岗街采用红外线远程体温探测仪，在人流密集区域对同时间上下班进出人员进行非接触快速探测体温。

目前，萝岗街已在外来人员集中的石桥、大坑两个经济社布点了3台红外线远程体温探测仪，自动检测进出人员超4万人次。

近日，全国首个测温5G警用巡逻机器人也在黄埔诞生。这款机器人可实现红外线5米以内一次性10个人快速体温测量，温度误差在0.5摄氏度，并识别过往人员是否戴口罩。不仅如此，黄埔区在行政办公楼、街道重点路段等安装了热成像人体体温检测系统，利用信息技术手段实现“不接触”测温，全力做好排查防控工作。

此外，黄埔区企业员工及社区居民，只需通过微信小程序“广医五院在线诊室”即可一键进入“5G发热门诊”界面，17位广医五院医师提供线上免费义诊。截至2月7日13时，该平台累计服务826位患者，提供问诊量累计852例。

节后企业“复工潮”来临，黄埔区工业和信息化局联合与阿里巴巴搭建数字化的分级防控服务平台，用三天时间开发上线“黄埔区企业防疫联控公共服务平台”。

该平台可对工厂企业、社区人群实施分级分类网格化、在线化精准管理。区内企业和员工可在线进行每日健康打卡监测、上报复工情况、远程诊疗，医务人员和网格员在线指导居家监测体温、消毒等防控，同时为企业、工人提供物资“安心送”服务。

广州警方：

无人机喊你戴口罩 还能喷洒消毒

昨日，记者从广州市公安局了解到，近日广州警方推出“硬核”防控措施，利用“黑科技”装备，助力战“疫”。目前，天河、海珠、花都等地警方已利用无人机高空喊话广播宣传，同时利用无人机精准喷洒消毒也在测试中。

多人聚集无人机实时提醒

“过年期间尽量少外出，不聚集，减少探亲访友，避免聚餐聚会……”一架无人机在空中盘旋，同时不断播放着防疫提醒措施。

据了解，为让防疫宣传全覆盖、无死角，花都区公安分局无人机分队将防疫宣传从地面做到高空，在加强巡逻防控的同时，利用无人机携带小喇叭到广场、公园等人员密集场所和各个小区，特别是老旧小区开展宣传。

与此同时，海珠警方也于近日开始在凤阳地区启用无人机开展巡查与宣传提醒。据了解，无人机滞空巡查期间，民警通过操作器一旦发现有市民不戴口罩或者有多人聚集等情况，就会立即通过实时对话进行提醒。

在天河区石牌村，无人机飞一圈只需要十几分钟，就可以覆盖石牌村。

投放防疫设备、定点消毒

近日，天河警方与企业联合进行无人机定点消毒喷洒测试，测试在半径1公里范围内模拟真实场景进行，操作员通过警用无人机侦查疫情区域，在地图上锁定防疫车辆所在停车场，划定喷洒区域与航线。在离心式雾化喷头测试完成后，农业无人机自主飞行到防疫车辆上方，进行精准喷洒消毒。

警方介绍，除了满足定点消毒的需求外，还可以为一线民警投放防疫口罩、医疗手套等设备，服务群众。