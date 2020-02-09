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湖北医疗物资仍处于紧张状态

2020年02月09日09:48 来源：北京青年报

昨天，湖北省召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会，介绍湖北省医疗物资保障工作。湖北省人民政府副省长曹广晶表示，总体而言，这段时间医疗物资、紧要物资增加了不少供应，但是依然还是处于非常紧张的状态。下一步随着疫情的不断变化，部分医疗物资短缺的矛盾也可能还会变得突出。

发布会介绍，新冠肺炎疫情来势凶猛，在物资保障方面，特别是重要的医疗物资方面一直处于比较被动的状态。尤其是医用防护服、N95口罩这些主要的防护物资频频告急。

曹广晶称，目前湖北省内主要医用物资企业已经全面复工，而且都已超负荷生产。“医用防护服前天已经达到了日产3万件，今天起两家主要的生产企业产量已经稳定在3万件以上，而且我们这几家企业已经定做了新的设备，随着这些新的设备的到位，产能还会增加，我们力争能够尽快达到每天5万件的水平。”曹广晶说。

在N95口罩方面，产能也已经超量释放，湖北方面将争取早日超过每天15万到20万生产量的大关。曹广晶表示，在目前从紧配置和病人数量的情况之下，湖北省内产的医用防护服和N95口罩的占比分别达到55%和90%。同时，截至2月7日，全国各省市援助的各类医疗物资累计达到1000万件次以上，社会各界捐赠的医疗防护物资也达到了1000万件次以上。

曹广晶介绍，随着疫情不断变化，部分医疗物资短缺的情况也可能还会突出。防护服产量增加了很多，但是依然有缺口。2月7日防护服最低需求是5.94万套，总供应有4.85万套，还有1.1万的缺口，“为了保证不断供，到现在为止我们动用了60架直升机和固定翼的小的通航飞机进行配送，原则就是保证不断供。随着疫情的蔓延，有些偏远的县都有疫情发生，保证这些物资不断供，及时送到需要的地方。这是非常具有挑战性、非常困难的一项工作，我们要竭尽全力把这项工作做好。”

(责编：崔元苑、许心怡)


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