北京各火车站主推无干扰测温方式

“我进出站，怎么没看到给我测体温的人呢？”随着上班日期的临近，北京正在进入返程客流高峰期。昨天，针对一些旅客进出火车站时没有体验到测温过程一事，北京铁路局进行了回应。目前，北京铁路局管辖内的所有火车站进出站均进行体温测量，北京各火车站目前主推新设备、新手段的无干扰测温方式，旅客进出站只要正常通过，设备即对旅客进行捕捉测温，对发热人员将自动告警。旅客不必担心无人测量体温。

北青报记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京铁路局）了解到，今天北京地区预计到达旅客19.5万人。截至2月8日，北京铁路局为管内各车站及车上，配备门式红外测温仪12台、固定式红外测温仪202台、手持移动测温仪1928个，采取固定红外和移动式手持测试体温相结合方式，确保所有进出车站人员和旅客人人测试体温。北京地区各车站共计配备体温检测设备370套，其中，门式测温仪12台、固定式红外测温仪88台、手持移动测温仪198台。

与其他测温方式相比，红外测温设备属于无干扰测温方式，具有直观、非接触、24小时不间断等优势，更加便捷高效，旅客只要正常通过，设备即对旅客进行捕捉测温，对发热人员将自动告警，从而在最大程度上方便旅客通行，有效避免拥堵和聚集。