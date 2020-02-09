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美英各有新冠疫苗有望临床试验

2020年02月09日09:26 来源：北京日报

美国和英国机构7日分别宣布，双方各有一种针对新型冠状病毒的疫苗研发进展顺利，不久有望进入临床试验阶段。

美国国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇7日说，研究人员从中国同行公布的病毒基因序列中获得数据，成功将基因注入莫德纳公司的信使核糖核酸（mRNA）平台中，使其开始指导蛋白质合成，这标志着疫苗开发的第一步已取得成功。下一步，研究人员将把这些蛋白质注入小鼠体内诱发免疫原性。如果一切顺利，两个半月内将可进入一期临床试验阶段。

牛津大学7日宣布，该校下属的詹纳研究所团队正准备为一种可对抗新型冠状病毒的候选疫苗开展临床试验。

据该校介绍，这一候选疫苗的“种子储备”正在牛津大学的临床生物制造设施内生产，接下来它们会被转交给意大利一家生产商，计划先期生产1000剂这种疫苗用于临床试验。（新华社）

(责编：崔元苑、许心怡)


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