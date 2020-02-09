国家卫健委宣布新冠肺炎英文简称NCP

2月8日，国务院联防联控机制新闻发布会召开。国家卫健委新闻发言人宋树立宣布，新型冠状病毒感染的肺炎暂命名为“新型冠状病毒肺炎”，简称“新冠肺炎”，英文简称“NCP”。

发布会上，相关部门负责人就当前核酸检测试剂有效性等问题做出回应。

有商家菜价涨7倍，从重从严打击

国家市场监督管理总局价监竞争局副局长陈志江表示，从目前巡查监测40个城市数据来看，“米袋子”“菜篮子”重要民生商品价格基本平稳、供应充足，一些果蔬类商品价格下降比较明显。市场监管总局要求各地市场监管部门从重、从快、从严打击各类价格违法行为。有的地方查到个别商家蔬菜价格坐地起价，涨3倍、4倍，最高有涨7倍的。截至2月7日，全国市场监管部门共立案涉及民生商品价格的案件360多件，已处罚100多件。

核酸检测试剂安全性、有效性有保障

国家药监局器械注册司稽查专员江德元就当前核酸检测试剂有效性回应称，此前短期内应急批准的核酸检测试剂都经过临床试验和严格审核，产品安全性、有效性和质量可控性可以得到保障。国家药监局还要求省级药品监管部门对试剂生产企业进行监督检查。

江德元表示，新冠肺炎病毒快速检测试剂一旦有成熟的产品，将继续组织纳入应急审批程序，进行评估和审核。此前，1月26日、28日、31日，国家药监局已经先后批准7家企业7个产品注册，扩大了新冠肺炎病毒核酸检测试剂的供给能力。

新冠肺炎未确定粪口传播途径

中国疾控中心传染病预防控制处研究员冯录召介绍，目前部分省份病例粪便的核酸检测呈阳性，但还不能确定病毒能不能通过食物和水传播。对于粪口传播风险，将加强研究。

冯录召解释，粪口传播指的是粪便通过食品和水进入消化道感染，手足口病和霍乱都是通过粪口传播。他提醒，尤其是餐饮从业人员要保持良好习惯，饭前便后和接触可能感染的物品后需要洗手。

■ 释疑

医护人员是否会将病毒带出医院？

医务人员经过科学防护离开病房，不会携带病毒

有些人担心，医护人员在定点医院诊疗护理了新型冠状病毒肺炎病人，乘坐交通工具或者回家时会不会把病毒带出来？冯录召表示，这是大家的疑问，更是医护人员家属的担心，担心他们的身体健康。

冯录召介绍，从科学的角度来讲，即使是在隔离病房直接接触新冠病毒患者的医护人员，都会按照严格的要求，经过科学的防护才进入病房开展工作。经过正确的消毒防护措施和院感防护手段，医务人员在离开病房和医院时不会携带病毒，对此无需恐慌，“请大家放心”。

冯录召呼吁，医务人员是抗击疫情日夜奋战在一线最直接的战士，希望每一位医护人员都能被尊重、被善待。

自己小区有了确诊病例应当如何应对？

无需过度恐慌，要继续做好个人防护

有的居民听说自己小区里有了确诊病例，就很恐慌，不知道传染的风险有多大。对此，冯录召表示，患者确诊后都会到定点医院接受隔离治疗，密切接触者也会进行隔离观察。确诊病例的家庭以及小区的公共区域都会进行清洁消毒。作为小区居民，无需过度恐慌，要继续做好个人防护。

“新冠肺炎是一种新发的传染病，我们大家都没有免疫力，人人易感，所以无论小区是否有病例，如果不注意防范，都会有感染的风险，因为社会不是封闭的。”冯录召称，坐电梯或者走步梯时都要戴口罩。疫情终结之前，应尽可能避免用手触摸楼梯的扶手、电梯的按钮、社区公共设施物体表面。

能否使用医用酒精为一次性口罩消毒？

会使防护效率降低，不宜用酒精消毒

有网友问，一次性口罩用完能不能用医用酒精喷洒进行消毒，再重复使用？冯录召表示，普通居民在风险比较小的地方使用一次性口罩，在保障口罩清洁、结构完整，尤其是内层不受污染的情况下可以重复使用，每次使用之后都应该放在房间比较洁净、干燥通风的地方。而喷洒消毒剂，包括医用酒精，会使防护效率降低，所以不宜采用酒精喷洒的方式给口罩消毒。

冯录召强调，口罩能否重复使用，还是要分具体情况。如果是独处，在家里没有跟外人接触，可以不戴口罩。在私家车上，或者单独在户外溜弯，在行人稀少的公园里散步，都不必戴口罩。对于人员密集场所的工作人员，包括从事和疫情相关的行业人员、行政管理人员、警察、保安、快递员等，建议佩戴医用外科口罩，可以根据实际情况适当延长口罩的使用时长减少更换频率，出现脏污、变形、损坏等情况需要及时更换。