你是密切接触者吗？密切接触者测量仪上线了

目前，公众普遍关心自己感染新型冠状病毒肺炎的可能性有多大。是否与确诊、疑似病人同乘一个航班，一列火车，一个大巴，难道只能盯着“急寻同乘”的信息惴惴不安？好消息是，从2月 8 日晚间起，公众可以通过“密切接触者测量仪”（公众版），自主查询自己是否属于“密切接触者”。

公众只要输入姓名和身份证号码，就能知道自己是不是密切接触者。查询结果如显示是正常人员，那么恭喜您，为您的有效防护点赞。如果是密切接触者，您也不必过分担心，暂时不要外出，加强隔离防护，如有身体不适请及时就医。

为适应疫情防控新阶段的工作特点，国务院办公厅电子政务办公室、国家卫生健康委员会与中国电子科技集团公司，联合成立了疫情防控大数据攻关团队，快速开发出“密切接触者测量仪”（公众版）。“密切接触者测量仪”（公众版）具有数据权威、模型可信、准确查询等三大“硬核”特征，得到国家卫生健康委员会、交通运输部、铁路总公司和民航总局等多家部委的数据资源支持，数据来源权威、查询结果准确，同时避免了公众对“隐私泄露”的顾虑。