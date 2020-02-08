热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

你是密切接触者吗？密切接触者测量仪上线了

2020年02月08日21:01 来源：人民日报客户端
你是密切接触者吗？密切接触者测量仪上线了

目前，公众普遍关心自己感染新型冠状病毒肺炎的可能性有多大。是否与确诊、疑似病人同乘一个航班，一列火车，一个大巴，难道只能盯着“急寻同乘”的信息惴惴不安？好消息是，从2月 8 日晚间起，公众可以通过“密切接触者测量仪”（公众版），自主查询自己是否属于“密切接触者”。

公众只要输入姓名和身份证号码，就能知道自己是不是密切接触者。查询结果如显示是正常人员，那么恭喜您，为您的有效防护点赞。如果是密切接触者，您也不必过分担心，暂时不要外出，加强隔离防护，如有身体不适请及时就医。

为适应疫情防控新阶段的工作特点，国务院办公厅电子政务办公室、国家卫生健康委员会与中国电子科技集团公司，联合成立了疫情防控大数据攻关团队，快速开发出“密切接触者测量仪”（公众版）。“密切接触者测量仪”（公众版）具有数据权威、模型可信、准确查询等三大“硬核”特征，得到国家卫生健康委员会、交通运输部、铁路总公司和民航总局等多家部委的数据资源支持，数据来源权威、查询结果准确，同时避免了公众对“隐私泄露”的顾虑。

(责编：李栋、孙博洋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn