市场监管总局：坚决杜绝不合格疫情防控药品、医疗器械流入市场

人民网北京2月8日电（王国菁）8日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中维护市场秩序举行新闻发布会。会上，国家药监局器械注册司稽查专员江德元表示，国家药品监管局要求并且督促各级药品监管部门切实履行监管职责，加强疫情防控药品、医疗器械质量监管，坚决杜绝质量不合格的产品流入市场。

江德元指出，为保障疫情防控用药用械质量安全，市场监管总局主要做了几方面工作：

一是要求各地药品监管部门强化药品、医疗器械生产环节的监督检查。重点对疫情防控相关生物制品、抗病毒类药物、医用防护口罩、医用防护服、呼吸机及体外诊断试剂等生产企业进行监督检查，加强监督抽检和不良反应监测。

二是部署加强对药品、医疗器械流通环节的监督检查。对疫情防控相关的药品、医疗器械经营企业开展针对性监督检查，重点检查进货渠道、购销记录、储运条件等内容，督促企业严格遵守药品、医疗器械经营质量管理规范，确保经营药品、医疗器械可追溯。

三是要求各地药品监管部门严格落实“四个最严”要求，即最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。按照“四个最严”的要求严厉打击制售假劣药品、医疗器械违法行为，对国务院规定的疫情防控重点物资当中的药品、新冠肺炎诊疗方案当中明确的药品以及疫情防控相关的其他药品，医用防护服、医用口罩及相关诊断试剂、呼吸机等医疗器械，切实加大监督检查的力度，严惩重处各类违法行为。

四是派工作人员赴重点省份针对医用防护服、医用口罩生产进行监督检查，共派出11个工作组，赴河北、江苏、安徽、山东、河南、广东等医用防护服、医用口罩重点生产省份开展督导检查，督促落实属地监管责任、企业主体责任，切实保障产品的质量安全。

江德元表示，国家药品监管局将继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚守疫情防控用药用械质量安全底线，全力服务疫情防控工作大局。