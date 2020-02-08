元宵节小团圆 产后2天新冠肺炎产妇与女儿“隔屏相见”

产妇陈女士与女儿隔屏相见。华中科技大学附属同济医院供图

人民网北京2月8日电 元宵节上午十点，被确诊为新型冠状病毒肺炎的产妇陈女士迎来了一份“惊喜”。

在华中科技大学附属同济医院中法新城院区产后隔离病房，来查房的妇产科医生乌剑利带来了从同济医院主院区新生儿科传来的视频。这位产妇终于在产后2天和隔离中的宝宝通过“视频”团聚了。看到孩子健康活泼的样子，一直担忧不已的陈女士流下了激动的眼泪。新生儿科主任陈玲说：“元宵佳节本是团圆的日子，我们两个团队商量后，决定给她一个惊喜。”

1月30日，陈女士胸部CT显示双肺感染，肺部多发磨玻璃样改变。她的丈夫也疑似感染。2月5日深夜11点，陈女士发烧38.5度、畏寒、乏力，心率高达130次每分钟，血氧饱和度仅90%，紧急从发热门诊送往同济医院中法新城院区。妇产科乌剑利副主任医师接到电话，立刻联系妇产科、麻醉科、新生儿团队专家准备。“当时陈女士已经38周+4天，胎儿在宫内越来越大，挤压胸腔，叠加感染肺炎，呼吸困难，极易导致胎儿宫内窘迫，必须立马手术。”乌剑利介绍。

由于新冠肺炎有传染，参与的医生护士必须全部上三级防护，穿防护衣、戴口罩、护目镜等，术前较普通剖宫产耗时多。一切准备就绪后，产科医生不到10分钟就成功将胎儿娩出。胎儿娩出后，早已在旁准备好的新生儿科容志惠医生立刻将新生儿送往同济医院主院区新生儿科隔离观察。2月8日，新生儿经2次核酸检测，结果显示阴性，据规定，母亲核酸检测阳性，新生儿须隔离14天。目前，妇产科冯玲、曾万江教授团队和新生儿科陈玲教授团队分别对母亲和新生儿进行监护，与呼吸、感染科团队配合诊治。这也是同济医院中法新城院区被指定为武汉市新冠肺炎孕产妇定点医院以来的第一台剖宫产手术。

同济医院新生儿科主任陈玲说：“目前我们已成功为8名疑似感染的新生儿进行了隔离检测护理。对确诊或疑似感染的母亲，我们建议，新生儿出生后应立即按病毒感染流程隔离观察，并予以核酸检测，暂不予母乳喂养。”