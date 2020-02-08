首都机场红外热像仪提高测温精度

返京人流日渐增多，对体温异常的旅客进行筛查的任务也越来越艰巨。北京航天计量测试技术研究所助力，首都机场新近安装的50多台红外线热像仪将于今天全部完成计量校准，为精准筛查提供了技术保障。

这批红外线热像仪是首都机场为了在人流量大的情况下有效防控疫情而采购的设备，于1月24日晚安装，1月25日（大年初一）正式启用。

红外热像仪不同于单点测温的红外温度计，可以将人体表面热辐射转换为可见图像，并能准确测量体表温度，体现温度分布，更适于流动人员的体温全面测量，检测效率更高、监测范围更广。目前，首都机场在T2、T3航站楼的50多个出入口都已启用该设备。

“任何计量设备都需要计量校准，以最大程度减少数据偏差。”参与计量校准的北京航天计量测试技术研究所工程师张俊祺介绍，这次计量校准可以保障机场所安装的红外热像仪数据更有效、可靠，实现对乘客体温的实时监控，高效率地排查体温异常情况。

工作人员随身携带了一台名为“标准黑体辐射源”的标准温度装置，把它调节到35摄氏度，然后把红外热像仪的测量端对准该装置，热像仪屏幕上显示的温度如果高于或者低于35摄氏度，就意味着计量有偏差。工作人员根据偏差程度对红外热像仪进行校准。每台经过校准的仪器都会贴上标签，然后立即送到机场的体温监测点位使用。

参与计量校准的3名技术人员都是北京航天计量测试技术研究所的党员和技术骨干，此次志愿报名到首都机场服务，“也算是用我们的技术专长为疫情防控做一点贡献。”张俊祺说。（记者 王海燕）