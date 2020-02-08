国家中医药管理局组中医药战队在战“疫”主战场展身手

2月3日，国家科技应急攻关项目——中西医结合防治新冠状病毒感染的肺炎的临床研究在武汉启动。据悉，该项目由中国工程院院士张伯礼负责，已在中国临床试验注册中心完成注册，湖北省、京津冀地区和广东省多地区的医疗机构参与研究。目前，研究团队已完成研究数据库的构建及医务人员培训，正式开始纳入病例。同时，针对近日社区防控工作和居家隔离群众实际需求，中国中医科学院、北京中医药大学等机构借助“互联网+中医”，相继推出中医在线服务平台，发挥中医药在疫情防控、健康维护方面的优势和作用。

共同战“疫”，中医在防控第一线

1月21日起，国家中医药管理局积极响应党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作决策部署，带领中医药行业积极应对，在推动形成中西医协同防控机制、中医药诊疗方案、中西医结合救治、中医药防治科研、中医药防治科普等方面，第一时间制定工作方案，并成立肺炎疫情防控领导小组和专家组。

据中国中医科学院院长黄璐琦介绍，专家组第一时间收集疾病临床特点，分析证候，确定此次疫情致病特点为“湿、热、毒、淤”，据此制定了中医治疗方案，于1月22日正式纳入国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版)》，并快速用于临床。1月27日发布的试行第四版诊疗方案，进一步细化新型肺炎分期并提供中成药和药方指引。

为建立中西医结合救治工作机制，大年初一，由国家中医药管理局副局长闫树江、黄璐琦院士领队的第一支国家中医医疗队开赴中医药防控新型冠状病毒感染的肺炎战场。“治疗新型冠状病毒感染的肺炎，中医药可以改善患者全身状况、减轻症状、缩短病程，中西医协同救治病患就显得尤为重要。中西医结合，才能共同构筑疫情防控的牢固防线。”黄璐琦说。

驰援战“疫”，中医人是最美逆行者

“滴滴……”伴随着心电监护的报警声，一位肺炎患者出现了异常，“白肺、呼吸窘迫、心跳停止、快来增援！”听到对讲机传来的求助声，广安门医院急诊科主任齐文升以最快的速度穿上防护服，冲进了病房。这是疫情期间齐文升的日常，也是中医国家队员们的日常。

1月21日起，黄璐琦、仝小林、刘清泉、张忠德、齐文升、王玉光、苗青等专家分批抵达武汉，深入湖北省中医院、湖北省中西医结合医院、武汉金银潭医院、武汉市中医医院、武汉市中西医结合医院开展调研。

1月25日，由国家中医药管理局组织中国中医科学院广安门医院、西苑医院的25名医务人员，组成第一支国家中医医疗队抵达武汉。1月27日，由北京中医药大学东直门医院、东方医院和广东省中医院、广州中医药大学第一附属医院、广东省第二中医院的100名医护人员，组成第二支国家中医医疗队抵达武汉。其中，第一支国家中医医疗队负责接管武汉金银潭医院南楼感染一区，第二支国家中医医疗队负责接管湖北省中西医结合医院3个病区。

黄璐琦表示，金银潭医院是湖北省武汉市的传染病医院，所接诊的都是已确诊为新型冠状病毒肺炎且病情较重的患者。金银潭医院将南一区病房的医疗工作交给医疗队，奠定了中医药防控新型冠状病毒肺炎的基础，成功开辟了中医药防控新型冠状病毒肺炎的战场，使中医药能够与西医同台合作，共同防控疫情。

抗击战“疫”，中医药在防治主战场

“中医的整体治疗观和‘治未病’的理念，在疫病防治中具有独特优势，应充分发挥中医“治未病”的理念和整体调治，及时诊治，通过调节人体平衡，提升自身免疫力，把病情控制在感染前。”中国中医科学院原院长、国家中医药管理局科技司原司长曹洪欣表示。

据曹洪欣介绍，经过几千年的发展，在我国历代疫病的防治过程中，中医已经形成了一整套系统且独特的理论和实践体系。比如在汉代疫病流行时，有《伤寒杂病论》指导临床，明末清初大疫流行时则有《温病条辨》卫气营血、三焦辨证等疫病防治理论与方法。正由于中医药的有效防治，中华民族历经数千年发展，人口稳步增长。

张伯礼介绍，此次抗击疫情，不仅组建了中医病区，确定中医定点医院，而且400多张床位，全部由中医组建队伍进行治疗。目前，武汉中医定点医院已收治200多病患者。160余人的中医队伍成建制介入，这在之前的疫情防治中是从没有的，具有标志性的意义，表明中医药进入疫病防治的主战场。

“抗击疫情，正是中医药发挥作用的大好时机，中医药人应乘势而上，勇于担当，有所作为。在防治非典的经验基础上，结合此次防控实践，探索建立中医在疫情防控方面快速反应机制和优化治疗方案。”张伯礼说。（高瑞瑞）