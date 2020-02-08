元宵节：重拾生活气息 共待万家团圆

星月当空万烛烧，人间天上两元宵。岁岁年年，今又元宵。

元宵节，又称“上元节”。在这个节日里，除了吃汤圆、赏花灯、猜灯谜之外，亦有无数文人墨客不吝文采留下许多充满诗意的诗词。这些诗词，或触发思念的共鸣，或蕴含相似的温暖，还有那些数不尽的内心眷恋。这些隐藏在古诗词中的绝美意象，惊艳了时光，也惊叹了心灵。

今天，让我们一起于诗词中游走，感受诗意里的元宵佳节。

北宋欧阳修词中写道：“去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春衫袖。”短短几十字，制造出朦胧清幽、婉约柔美的意境，让人不得不感慨中国传统诗词的魅力。

“锦里开芳宴，兰红艳早年。缛彩遥分地，繁光远缀天。接汉疑星落，依楼似月悬。别有千金笑，来映九枝前。”初唐四杰之一卢照邻一首《十五夜观灯》，将绚丽多彩的元宵灯火写得别具一格，把人带入陶醉的仙境。

诗人苏味道在《正月十五夜》一诗中写道：“火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游妓皆秾李，行歌尽落梅。金吾不禁夜，玉漏莫相催。”诗中描写长安城元宵之夜明灯错落、人潮涌动，深更时分大家仍不愿离去的情景。仔细读来，不由的会有一种身临大唐都城，梦游人潮灯海的美妙感觉。

元宵夜，灯火间。“众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”南宋词人辛弃疾《青玉案·元夕》中这句词脍炙人口。其实，在古代，元宵节也是一个充满浪漫色彩的节日。元宵灯会给未婚男女相识提供了机会，也是男女青年与情人相会的好时机。

宋代无名氏《鹧鸪天·上元》词云：“日暮迎祥对御回，宫花载路锦成堆。天津桥畔鞭声过，宣德楼前扇影开。奏舜乐，进尧杯，传宣车马上天街。君王喜与民同乐，八面三呼震地来。”词中描写的是宋徽宗时首都汴梁逢元宵节车水马龙的盛况，皇帝与民同乐，大官小吏前呼后拥，老百姓蜂拥而至，人人头上都戴着各式各样的花，一路看去，姹紫嫣红，光彩耀目，恍若花海。

玩世不恭又才华横溢的六如居士唐伯虎，也曾写过一首意境优美的作品《元宵》。“有灯无月不娱人，有月无灯不算春。春到人间人似玉，灯烧月下月如银。满街珠翠游村女，沸地笙歌赛社神。不展芳尊开口笑，如何消得此良辰。”他笔下的元宵节，不止意境优美，而且热闹感人。灯月交辉，笙歌遍地，连村女也穿红戴绿出游，其情景甚为壮观动人。

诗词的美妙，在于它承载了丰富的时代与生活气息。诗词的浪漫，在于它镌刻了人间体验和风俗变迁。于是，它可以穿越时间的长河，让我们重拾文化的记忆。不管时间和空间如何变换，元宵节依然是我们割舍不掉的精神符号，人们仍然习惯在节日中团团圆圆。

“去年元夜时，花市灯如昼。今年元夜时，唯有月依旧。”在这个本应是阖家团圆的日子，有太多人因为不速之客“新冠肺炎疫情”的造访而不能如愿。这场突如其来的疫情，打乱了大家团聚的节奏，惊扰了我们回家的脚步。此刻，元宵佳节，让我们一起，对奋战在抗疫一线的“战士们”道一句：珍重，平安！对所有的家人同胞道一声：节日快乐！

抗击疫情已进入大决战阶段，我们期待疫情早日退散，家人尽快团圆！（光明网记者袁晴）