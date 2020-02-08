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拒隔离致病毒传播 公安机关迅速立案

2020年02月08日10:19 来源：北京青年报

北京青年报记者2月7日从公安部获悉，针对防控新型冠状病毒感染肺炎疫情期间易发的各类违法犯罪活动，公安部专门印发指导意见，部署各地公安机关依法严厉打击查处。近日，部分人员刻意隐瞒情况，拒绝隔离治疗，致使病毒传播扩散，危害公共安全。各地公安机关高度重视，迅速立案侦查。

以公安部发布的最新案例来看，2月4日，四川雅安公安机关立案侦查侯某以危险方法危害公共安全案。1月17日，侯某从武汉返回雅安后，刻意隐瞒从武汉返回的事实，四处走亲访友，与多名群众密切接触。1月27日，侯某因咳嗽、发热去医院就诊时，刻意向医生和防疫人员隐瞒工作生活经历，与多名医护人员密切接触，造成严重后果。目前，侯某被确诊为新型冠状病毒感染肺炎，并被隔离收治。

根据《刑法》及有关司法解释，故意或者放任传播新型冠状病毒，危害公共安全的，应当以“以危险方法危害公共安全罪”追究刑事责任。对此，公安机关将坚决依法严厉打击此类违法犯罪行为。同时，根据《传染病防治法》有关规定，任何单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等防控措施，如实提供有关情况。（记者 高语阳）

(责编：李轶群、许晓华)


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