食品加工业，开足马力生产保供

面戴口罩、测量体温、全程消毒，在江西正邦食品（鲜肉）公司的生产线上，工人们正在紧锣密鼓地抢抓工时、备货生产。面对突如其来的疫情，正邦启动应急预案，一手抓疫情防控，及时建立疫情日报制度，一手保供应，精准统计日销量、库存保有量，确保猪肉调运顺畅，供应充足。

“公司在全国分布有200多个养猪场，但截至目前，生产经营稳定，未受疫情重大影响。”正邦集团董事长林印孙解释说，这得益于“精准复工”。在防疫情上，加强内部管理，特别是对员工返岗进行详细规定，包括防控流程、防控措施、消毒指南、异常情况处置等，为安心生产上一道“保险”。在抓生产上，提前饲料备货40天左右，截至目前公司养殖场饲料供应充足，生产未受影响，正在有序安排生猪运输和销售工作。

在中国轻工业联合会有关负责人看来，受疫情影响，企业节后开工延迟，对行业发展带来冲击。但食品是百姓刚需消费品，特别是由于当前社会餐饮基本关停，居民在家用餐，农副产品、食品、乳品、酒及饮料等销售旺盛，保供稳价意义重大。“目前，虽企业未全部复工，但行业库存迅速消化，企业将加班加点把市场空间补上，预计大食品行业仍将是轻工业稳定发展的压舱石。”

除肉类食品外，乳制品、熟食类企业也在加足马力生产。为满足市民需求，江西维雀乳业有限公司向政府管理部门申请提前开工，同时依靠自身物流车队，确保产品准时到达销售终端，为消费者送去营养与温暖。

针对疫情防控，维雀乳液制订一系列管控措施：要求每一个进厂员工佩戴口罩，接受体温检测并记录；为商超、物流等作业人员提供配备手套、体温枪、消毒液等防护物品；制定《终端新型冠状病毒预防知识》培训资料，确保每一个销售网点做到科学防范，并进行定时消毒杀菌，以严防死守的态度有效保障人身、环境及产品安全。

作为上海老牌熟食企业，山林食品自疫情发生以来，坚持不停工，500多家直营门店正常营业，并自春节前起在各门店增加清洁消毒频次，要求所有店员每日进行两次体温测试并记录，所有运输车辆的行驶路径避开敏感区域。

为确保食品安全，山林食品应用二维码技术构建食品安全信息追溯体新模式，可通过产品包装、收银小票上的二维码为消费者提供原料收购、生产加工、仓储、物流、销售等各环节信息的查询展示服务。