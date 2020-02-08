人民利益高于一切(望海楼)

新冠肺炎疫情爆发以来，全国人民众志成城，共渡难关。习近平总书记多次作出重要指示。他指出，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康。他强调，要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，人民利益高于一切。

在严峻的疫情来临之际，没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。

为了人民利益，已经有超过11000多人从祖国的四面八方驰援湖北、驰援武汉，其中有3000多名医护人员都是重症专业的医生和护士，全国最强的、水平最高的重症救治的专家团队，及时抵达武汉，不舍昼夜地指导、会诊、巡诊。

为了人民利益，人民解放军从五大战区驰援疫区。解放军支援湖北医疗队抵达后，第一时间批量接收患者、勇闯隔离病区、诊治危重病人……这些勇士主动请战、挺身而出、冲锋在前，与疫情展开激烈博弈，勾勒出军队医务工作者“最美的样子”。

为了人民利益，广大科研人员奋战在科研第一线。疫情暴发以来，从高等院校、研究机构到研发型企业，中国科技界纷纷行动，出资、出力、出智，吹响了疫情阻击战的冲锋号，为的就是加快科学研究和最急需医疗产品的开发，最大限度减小疫情的影响。

为了人民利益，广大工程建设者舍弃小家、舍弃休假，奋战在建设第一线。在他们不舍昼夜的努力之下，“火神山”“雷神山”两座现代化医院以“中国速度”相继拔地而起；武汉会展中心、体育场馆改造成“方舱医院”，新增万余张接诊床位集中收治确诊轻症病人……

抗疫走向大决战，我们有警觉的瞭望者，有英勇的狙击手，有浩荡而辛劳的社区工作者、后勤保障大军，有14亿默默保护自己和家人的国人，让病毒走开，让健康归来。如同上海医生张文宏所说，每一个闷在家里的市民，都是战士，用两个星期，闷死新冠病毒！

疫情汹涌，让中国安静，也让中国沉思。我们在凝聚力量，我们也在凝聚信心。义无反顾，万众一心，与新冠病毒决一死战。

我们义无反顾——这是一位医生的誓言，更是千千万万白衣天使最感人的壮举。

我们誓死不退——这是一位战士的口号，更是千千万万子弟兵最震撼的呐喊。

我们奋战通宵——这是一位研究员的状态，更是千千万万科研工作者的生活。

我们拼尽全力——这是一位建筑工人的话语，更是千千万万援建医院劳动者的豪情。

呐喊与强音背后，是无数的奉献者和建设者——他们的付出，让我们感佩，让我们勇毅，让我们有瞭望前方的信心；他们的坚定，亦如嘹亮的冲锋号，吹响向新冠病毒的总攻，迎来战胜疫情的黎明。

我们信念坚定，我们无惧明天。

抗疫胜利的黎明，就在不远处，闪着光亮……

（作者为本报评论员）