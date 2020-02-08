2020年1月22日夜，武汉三镇，这夜注定无人入睡，或者，很难入睡。

这是一个非常的夜晚，在将近23点的时候，单位突然来电话，紧急通知：从明天起，武汉市民实施隔离。也就是说，市民们都将以自己家为空间单位，隔离在此，度过隔离期14天，也就是新冠病毒的最长潜伏期，以确定自己是否染病，也可以由此暴露和甄别出其他染病者。

终于！终于！终于实施隔离了！

疫情爆发以来，我一直紧紧揪着的心，终于放松了许多。流行病防治的基本以及根本要义，就是“四早”——曾经是流行病防治医生的我，上大学时候，就把四早背得滚瓜烂熟。其中“早隔离”，对于阻断烈性传染病，至关重要。尽管当代科技发达，早隔离也还是迄今为止最有效的传统方式。道理很简单，也很通俗：这次爆发的新冠病毒，就是要吃人，人就得躲起来，不给它吃！它利用人传人，人们就单独隔离，不让它利用！唯有最大限度地进行严格阻断，病毒才有可能失去传播链条，直至失活。

隔离开始了并且过去了一天三天六天十天，随着隔离时间的推移，我的心再一次揪紧。或许是我的专业帮助了我，让我能够很快理解什么叫做隔离，并且严格做好自己的隔离，立即将家中食品蔬菜分为14天的等分，每天少吃一点，吃得尽量简单一点，争取不要因为买菜而必须外出。道理也很简单和通俗，如果一个人心存侥幸，觉得自己偶然出去一趟，买个菜总没有关系，那么每个人都会这么想。这个巨大的城市，巨大的人群，在隔离期间，都偶然出去买菜，那么更加广泛的再次传播又可能开始，封城将会前功尽弃。更可怕的是，人们一边自我破坏着隔离，还一边以爱的名义、情的借口，大肆地泛滥爱与情。一时间，无数人，通过微信、抖音、微博，发表无数条煽情文字：超市还在卖菜，是大爱无疆；小贩出摊卖菜，也是生活情义；为了全家自己外出买菜，正是无畏无私的大爱。更多无知无畏的糊涂勇者，除了跟帖，还出去买菜。有的人，正是出去买了一次菜，遭受了感染，一个人又传染好多人。今天的数据明摆着，已经隔离10天了，疫情还在攀升！目睹这样许多向大众示爱的表情与表现，自以为聪明却连隔离都没搞懂的人在网络上舞文弄墨煽情，我只有满目凄凉哭无泪，月光如水照缁衣。

爱与情，都是好东西，然而绝对不可以滥用，尤其此时此刻。人啊人，醒醒吧！为了你自己和家人的生命安全，也是为了我们整个族群的生存安全，能够不能够闭上嘴管住腿呢？能不能多做一点有利防疫的具体事情呢？比如联系社区街道和物业公司，集体购买蔬菜，消毒车人直接送货到小区，等人车撤离过后，再各家轮流单独去取，扫码支付就成。严密消毒防护、人不见人地购买食品蔬菜，只要大家努力配合，还是可以做得到的。隔离就是战争！战争必须让愚蠢无知廉价的爱与情走开！唯有将严格隔离坚持到底，人类才有可能赢得胜利！

池莉，作家，现任武汉市文联主席、中国作协主席团委员。主要中短长篇小说见《池莉经典文集》（九卷）。主要散文集有《熬至滴水成珠》《来吧孩子》《立》《石头书》，诗集有《池莉诗集·69》。最新长篇《大树小虫》。作品获首届鲁迅文学奖及各种奖项。有多部小说改编为影视剧话剧，多部著作被国外翻译出版。