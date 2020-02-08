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国开行发行“战疫专题债券”

2020年02月08日08:31 来源：人民网－人民日报海外版

人民网北京2月7日电 （记者王俊岭）日前，国家开发银行成功发行1年期135亿元“战疫专题债券”，发行利率1.65%，所募资金将主要用于国家开发银行向疫情防控提供的应急融资。这是国家开发银行全力配合做好疫情防控应急融资有关工作、助力打赢疫情防控阻击战的重要举措。

据介绍，本次债券将通过多市场多渠道发行。其中，面向境内银行间债券市场以及“债券通”渠道发行规模80亿元，工商银行、中国银行、浦发银行、中信银行、东海证券、渤海银行等机构均积极认购，认购倍数达11.85倍。同时，通过电子渠道向社会公众零售55亿元，引导社会资金通过网络银行渠道支持疫情防控工作。

国家开发银行资金局有关负责人表示，此次“战疫专题债券”旨在运用市场化手段筹集资金来源，精准对接疫情防控应急融资服务机制，筹集和引导社会资金共同参与打赢疫情防控阻击战，为维护经济稳定发展大局提供有力支持。

(责编：李轶群、许晓华)


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