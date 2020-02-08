“使命所在，职责所在”（来自疫情防控一线的报道）

“我报名去武汉，有两个原因。一是作为一个呼吸科专业的医生，去支援是使命所在，职责所在；二是湖北是我老家，家乡有难，理应报效支援！”新春佳节，本是阖家团圆的日子，看到疫情蔓延，明宗娟果断放弃休假，强烈要求去武汉。

明宗娟老家在湖北随州，在西安读了大学，毕业后留在西安工作。在医师的岗位上，她兢兢业业。年轻的她已成长为西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。现在她的工作岗位是武汉市第九医院危重症医学科，里面住着30多名新冠肺炎重度患者。

“我想起了非典期间，交大二附院呼吸科多名前辈冲锋到前线……医者传承，职责在身，疫情当先，刻不容缓！”出发前一天，明宗娟在日记里写道。1月26日，明宗娟已到达武汉，投入到抗击疫情的最前线。

两层帽子、两层口罩、两双手套、三层鞋套、防护服、护目镜、隔离衣，这是明宗娟进入重症监护室工作前的标准装备。“这样的装备一定程度上给了我安全感，但行动起来极为不便。”明宗娟说，只要一穿戴上沉重的装备，在密闭的空间里顷刻就会感到呼吸困难，时间长了甚至会感觉头晕、恶心。她经过不断练习深呼吸，憋气的感觉才适应过来。每天工作时间一长，耳根会出现阵阵灼痛，面部、鼻子和脖颈会出现莫名的瘙痒，想去抓挠，但又怕病毒传染，只能强忍着。

查房、了解监护室里外所有患者的病情及诊治方案、查看和调整患者的呼吸机、救治有高血压等并发症的患者……明宗娟每天的工作都很紧张。每次值班，明宗娟要在病区待上近10个小时，遇到突发情况会更长。而期间不能带手机，也不能吃饭喝水上厕所，挑战着人的生理极限。值班结束后，她回到住处，消毒清洗衣物需要花费近1个小时。“如果值夜班，下午3点去医院，凌晨4点才能躺下休息。”明宗娟说，虽然工作很累，但医院人手不足，自己咬牙坚持是有意义的，既是对患者负责，也关系着抗击疫情的全局。

“患者能转危为安，对我来说就是莫大的欣慰，作为一名医生，成就感就在此！”明宗娟说。在明宗娟和其他专家的努力下，一些患者症状逐渐变轻，转出ICU病房，有的即将出院。

“你什么时候回来？”面对丈夫的询问，电话这头的明宗娟一时语塞。明宗娟反复叮嘱丈夫，不要告诉身在随州的母亲自己在武汉，以免老人担心，“真的不知道哪一天能回来。这是一场特殊的战斗，但是我相信疫情总会结束，战斗终将胜利！”

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 04 版）