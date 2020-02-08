各地各部门加强政策支持 力保平稳有序

加强新冠肺炎疫情防控工作，各地各部门继续做好各项工作，努力保持生产生活平稳有序。

免税减费暖心

制假售假重罚

2月6日，财政部与国家税务总局联合发布三个公告，支持相关企业发展，免征相关人员个人所得税。对参加疫情防治工作的医务人员和防疫工作者按照政府规定标准取得的临时性工作补助和奖金，免征个人所得税；单位发给个人用于预防新型冠状病毒感染的肺炎的药品、医疗用品和防护用品等实物（不包括现金），不计入工资、薪金收入，免征个人所得税。公告要求，国家机关、公益性社会组织和承担疫情防治任务的医院接受捐赠，应专项用于应对新冠肺炎疫情工作，不得挪作他用。2月6日，财政部与国家发改委联合发布公告，在疫情防控期间免征部分行政事业性收费和政府性基金。公告明确，对进入医疗器械应急审批程序并与新型冠状病毒相关的防控产品，免征医疗器械产品注册费；对进入药品特别审批程序、治疗和预防新冠肺炎的药品，免征药品注册费。

国家市场监管总局2月6日发布《关于依法从重从快严厉打击新型冠状病毒疫情防控期间违法行为的意见》，要求严厉打击野生动物及其制品非法交易、口罩等防护用品制假售假、哄抬防护用品及制作原材料和粮油肉蛋菜奶等基本民生商品价格等影响疫情防控的违法行为。对野生动物及其制品非法交易、口罩等防护用品制假售假等违法行为，在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内顶格处罚。

采取严密措施

防止疫情扩散

按照党中央、国务院总体部署，2月7日国家发展改革委紧急下达第二批中央预算内投资2亿元，支持湖北省提高重症感染患者救治能力，专项补助承担重症感染患者救治任务的华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖北省人民医院的重症治疗病区建设，重点用于购置无创呼吸机、心电监护仪、床旁血滤机、体外膜肺氧合仪等重要医疗设备，保障重症患者得到集中统一救治，努力提高治愈率、降低病死率。

2月7日，教育部召开视频会，要求坚决防止疫情向学校扩散，未经学校批准学生一律不准返校，校外无关人员一律不准进校门，师生进入校门一律核验身份和检测体温，对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察，不服从管理者一律严肃处理；采取“人盯人”措施，全面摸清、准确掌握学生所在地区、健康状况等信息；高校要设置独立隔离区。

近日，人社部办公厅印发通知，要求切实做好新冠肺炎疫情防控期间高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和扶贫）计划有关工作，适当调整或延后2020年度“三支一扶”人员招募工作安排。通知要求，要根据疫情防控情况和相关部署，适当调整或延后2020年度“三支一扶”人员招募工作，疫情期间不组织开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，按时按规定发放在岗“三支一扶”人员的工作生活补贴和一次性安家费。

近日，中华全国总工会下发通知，要求把打赢疫情防控阻击战作为当前工会的重大政治任务，进一步扎实做好春节后错峰返程和疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。通知强调，各级工会要协助党和政府做好探亲返乡人员、疫情高发区流入（滞留）职工的筛查摸底、情绪稳定、帮扶服务和密切接触者隔离观察等工作。

线上办事便民

联防联控放心

湖南从1月26日起暂停举办各类现场招聘会，集中开展线上岗位发布、互联网招聘、远程面试、岗位匹配推送等线上求职招聘对接服务，实现“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”。湘潭市人社局根据企业招聘需求、薪资待遇等，量身定制招聘方案，通过线上进行发布。岳阳市通过官网、官微等新媒体，立体式推送招聘信息、服务资讯，打造全天在线的“岳阳云就业”平台。截至2月4日，“岳阳云就业”注册企业达867家，发布招聘岗位19096个，涉及20多个行业，已完成人岗匹配1654人。

江苏省交通行业全面开展“党旗飘在一线、堡垒建在一线、党员冲在一线”突击行动，全省交通运输行业近万名党员日夜奋战在疫情防控第一线。面对疫情，苏州交通运输局1800余名党员迅速归队，第一时间投入疫情防控第一线。在扬州，公路处党委组建公路“党员突击队”，征集令发出不到30秒人数就报满了，半小时后第一批公路防疫点“突击队”成立，首批58名突击队员立即奔赴6个防疫点正式上岗。如今，扬州200名党员奋战在公路防控一线。据不完全统计，在这次疫情防控阻击战中，截至目前，江苏省交通运输行业已成立临时党支部30多个，党员突击队300余个， 每天有4.4万名交通干部职工奋战在防疫一线，其中党员有8000多名。

（综合本报记者曲哲涵、陆娅楠、吴秋余、赵兵、张烁、易舒冉、李心萍、孙超报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 04 版）