新华社北京2月7日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨7日在听取全国人大宪法法律委、常委会法工委负责同志有关完善疫情防控立法的汇报时强调，要坚决贯彻习近平总书记在中央全面依法治国委员会第三次会议上的重要讲话精神，贯彻党中央决策部署，坚持依法治国、依法防控，加大立法、修法以及执法、普法等工作力度，为打赢疫情防控阻击战提供有力法治支撑。

王晨指出，依法科学有序做好疫情防控工作，对于战胜疫情至关重要。传染病防治法是预防、控制和消除传染病的发生与流行所依据的基本法律。要严格执行法律各项规定，落实防控责任，坚持联防联控、群防群控，对干扰医疗机构工作、隐瞒谎报疫情、制售伪劣防护产品、非法捕杀交易运输野生动物及制品等违法行为加大打击力度，依法保障人民群众生命健康安全。

王晨强调，要以对人民高度负责的态度，聚焦防控工作中的薄弱环节，坚持问题导向，补短板、强弱项，修改完善疫情防控相关法律，进一步健全配套制度，抓紧构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控法律体系。要加强法律法规的宣传普及，法工委要积极发声，提升人民群众防控意识，推动形成全社会积极支持和依法做好疫情防控的氛围，在法治轨道上统筹推进各项防控工作。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 04 版）