政策协同助力疫情防控（国务院联防联控机制发布会）

●各级财政安排防控资金667.4亿元

●3000亿元专项再贷款和财政贴息精准支持重点企业

●援鄂医护人员达1.1万多人，3000多名为重症专业

人民网北京2月7日电 （记者欧阳洁）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制7日举行新闻发布会，介绍支持疫情防控相关财税政策，缓解小微企业融资难融资贵的有关情况。

“中央财政将根据疫情发展态势和防控需要，继续做好经费的保障工作，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。”财政部副部长余蔚平介绍，截至2月6日下午5点，各级财政共安排疫情防控资金667.4亿元，实际支出284.8亿元。其中，中央财政共安排170.9亿元。

为了全力保障物资供给，财政部联合人民银行等有关部门首次实施了专项再贷款与财政贴息捆绑发力的政策。发展改革委、工信部负责重点企业名单管理。人民银行设立3000亿元专项再贷款，提供低成本再贷款资金，通过主要的全国性银行和湖北等重点省份的部分地方法人银行，向重点医用物品和生活物资的生产、运输和销售的重点企业提供优惠利率信贷支持。中央财政对贷款进行贴息，按企业实际获得贷款利率的50%给予贴息，确保企业实际融资成本低于1.6%。

余蔚平说，对受疫情影响较大的如交通运输、餐饮、住宿、旅游、快递、民航等行业给予增值税、企业所得税等税费的优惠，帮助企业渡过难关。

税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树介绍，在当前特殊情况下，税务总局引导纳税人和缴费人通过手机APP、自助办税终端办理税费有关事项，已经有80%的事项都可以通过电子税务局来办理。

疫情对中国经济和金融市场影响如何？人民银行副行长、外汇局局长潘功胜说，疫情对我国经济的影响是暂时的，中国经济有较强的韧性和强大的潜力，长期向好、高质量增长的基本面不会因为这次短暂的疫情而发生改变。为应对疫情，央行超预期开展公开市场操作，两天累计投放流动性1.7万亿元，同时强化对疫情防控的金融支持。

小微企业、民营企业由于自身的抗风险能力比较弱，更容易受到疫情的冲击。银保监会副主席周亮介绍，银保监会指导银行、保险机构采取了多种措施，帮扶遇到暂时性困难的企业，很多大行和股份制银行对湖北省内的小微企业贷款利率在去年的基础上再次下调0.5个百分点，而且不少银行还为受疫情影响的小微企业增加了专项的信贷额度，对逾期的利息给予了减免。

又电 （记者邱超奕）截至2月6日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例28985例，其中重症病例4821例。累计报告确诊病例31161例，累计治愈出院1540例，累计死亡病例636例。全国新增报告确诊病例数连续2天明显下降，前期疫情防控措施效果进一步显现。国务院联防联控机制7日举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率的情况。

“湖北省武汉市中心医院李文亮医生在抗击疫情中感染新型冠状病毒肺炎，经全力救治不幸逝世，国家卫健委表示深切哀悼，向李文亮医生的家属表示诚挚慰问。当前，抗击疫情正处于关键时期，防控形势依然严峻复杂，需要全社会更加关心关爱医务人员，团结一致，万众一心，共克时艰，坚决打赢疫情防控阻击战。”国家卫健委新闻发言人、宣传司司长宋树立说。

“从武汉来看，根据小样本数据，6%是重症，不到1%是危重症，重症、危重症病例通过合理积极治疗，是可以治愈出院的。现在我们有团队整建制负责ICU病区，会降低危重症病例的病死率，提升治愈率。”中华医学会感染病学分会主任委员、北大一院感染疾病科主任王贵强说。

“驰援力度不断加大，总医护人员已经有1.1万多人，其中有3000多名医护人员都是重症专业。建立16个省份支援武汉以外地市的对口支援关系，以一省包一市的方式，全力支持湖北加强救治工作。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红说。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 02 版）