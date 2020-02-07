侧记：今天新增了一个回应网民环节

人民网北京2月7日电（记者李彤） 不到14点，国家卫健委政务大厅的旋转门口就排起了长队，有的记者是直接从上午国新办发布会现场赶过来。自1月27日以来，每天15点召开的新闻发布会是对外发布疫情防控的权威信息源，吸引越来越多媒体关注。尤其今天，增加了一个回应网民环节，让大家眼前一亮。

图为记者们进入新闻发布会会场。李彤 摄

14:30分，工作人员启动了电动旋转门。大家一股脑涌进来，一不小心门卡在那里，动弹不得，但也没人肯退出来，工作人员只能用双手推，让门再转起来。先进来的记者占到前排座位，坐下就不敢再离开了。

15时，发布会准时开始，发布会主持人、国家卫健委新闻发言人宋树立说，今天发布会的主题是“做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率致死率”。

一如以往，新闻发布会一开场，主持人介绍了最新的疫情进展。“2月6日0—24时，新增确诊病例3143例，新增治愈出院病例387例，新增死亡病例73例”“截至2月6日24时，现有确诊病例28985例，其中重症病例4821例”。

图为2月7日国务院联防联控机制发布会。李彤 摄

在回答人民网记者提问“出院患者中重症患者的比例”时，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红说，截止到2月6日，累计出院1540名治愈患者。抽样调查显示，平均住院时间是10天左右。中华医学会感染病学分会主任委员王贵强补充说，“根据小样本数据，6%是重患，不到1%是危重患，重症和危重症病例通过积极治疗可以治愈，给了我们很大信心。”

“责任落实”“督导检查”“有效供给”等，在发布会上被发言人多次强调。郭燕红说，要“抓‘四早’，早发现、早报告、早隔离、早治疗”“千方百计保障医疗服务的供给，目前在湖北我们派出医护人员已经上万人”“按照‘四集中’原则，集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”“牢牢压实属地责任”。

针对“有效供给”多位记者接连发问，“支援武汉的医疗物资够了吗？”“能不能满足重症病例救治？”“很多疑似患者都想早用上核酸检测，怎样缩短诊断时间？”……

图为人民网记者现场提问。

王贵强说道，“现在有专家团队驰援武汉，尤其是ICU的，都是整建制承包ICU病区。”但郭燕红也坦言，“在武汉重症病人治疗过程中，对专业人员和资源的需求缺口比较大”“除武汉以外的一些地市，医疗资源和病人需求之间也存在矛盾”。

郭燕红介绍说，在驰援武汉的1.1万医护人员中，有3000多人是重症专业的医生和护士。今天还要派出十几支队伍，也是ICU的医护力量。现在建立了16个省支援武汉以外地市的一一对口支援，以一省包一市的方式，支持湖北省加强病人救治。

“时间关系，现场答问就到这里。”眼看发布会即将结束，有些记者把手放了下来。但主持人话锋一转，“网上关于健康防控的信息有不少，但也出现了不准确的说法，请专家进行回应”。

“什么时候加了回应网民环节？”坐在记者身边的同行歪头问。

随后，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友对网友关心的话题开始解读：“一次性口罩要不要微波炉消毒？我们不主张这么做”“棉纱手套、布手套都可以，没必要戴医用乳胶手套”“火车站、机场人安检时脸识别，短时取下口罩一般不会造成传播”“接触多长时间会感染病毒？这取决于和病人的距离及是否采取防护措施。”

……

发布会从国家卫健委层面，上升到国务院联防联控机制，规格更高、力度更大、回应更广了。在新闻发布会结束后，记者们不像进会场时那么急迫，不少人在现场视频连线、发稿。“明天排队见吧，今天这两场发布会，够忙的。”要走的人客气打着招呼。

“其实是一个事儿，刚才这场是重点地区疫情防控，上午国新办那场是财税政策和支持企业发展”，旁边人回应说，一手抓防疫不敢大意，一手抓发展等待不起。