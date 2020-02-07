盐城疫情防控全力打好“垃圾战”

为做好疫情防控工作，江苏省盐城市城管局按照“防控无死角、区域全覆盖”的原则，紧扣部门工作职责，严把市域垃圾消杀、收运、处置等防控关口。

生活垃圾率先全量焚烧

据了解，从2020年除夕以来，盐城市生活垃圾产量近10万吨。“春节假期和疫情影响造成生活垃圾剧增。”盐城市城管局副局长王建安分析，盐城是劳务输出大市，往年随着务工人员开始返程时，生活垃圾量会回落。但今年因疫情影响，返乡人员滞留，加上开展城乡环境集中清理等因素，造成生活垃圾量居高不下。

尽管垃圾量超过往年，但凭借盐城市域生活垃圾全量焚烧硬核项目发挥优势，垃圾被处理得平稳有序。据悉，近年来，盐城大力新建生活垃圾焚烧发电项目，推动生活垃圾处置模式由卫生填埋为主向全量焚烧转变。

在盐城市静脉产业园江苏大吉环保能源有限公司的生活垃圾焚烧厂门口的大屏幕上，可以看到粉尘、颗粒物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳等多项实时检测排放数值。“垃圾焚烧厂按照最新的国家《生活垃圾焚烧厂评价标准》中AAA级无害化等级评定标准设计建设，焚烧烟气指标达到欧盟2010标准。”盐城市城管局环境处处长闻建荣介绍。

据了解，盐城市静脉产业园是江苏省领先、高起点规划设计、垃圾循环处理的综合性专业园区，生活垃圾焚烧项目是该产业园核心项目。目前生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污水处理厂、飞灰填埋场几个项目已投入运行。

有害垃圾单独全程监管

在盐城各小区和商场，类似于“请将废弃口罩丢入专用垃圾桶内，谢谢！”的温馨提示和废弃口罩专用桶随处可见，而且还有专人定时进行消毒清运。为更好地预防新型冠状病毒肺炎，保证废弃口罩不会变成病毒二次传播介质，盐城市城管局已于1月28日下发通知，对废弃口罩收运处置进行规范，实行单独收集管理，专门运输处置。

“疫情发生后，我们迅速行动，将废弃口罩的收运处置纳入到有害垃圾收运体系。”王建安说，3天内全市就在居民小区、城市广场、商业综合体等公共区域单独设置了废弃口罩专用桶4000多处。

王建安介绍，废弃口罩及时规范处置，得益于盐城在全省率先建立的有害垃圾收运处置全链条体系。2019年全市配备了有害垃圾收集盒（袋）17800余只、收集桶（箱）5200余只；各县（市、区）均已建成一处集中收集暂存点，配备专门收运车辆；落实了两家终端处置单位；去年收储的有害垃圾20余吨已全部处置到位。

据了解，收集到的废弃口罩，运送至垃圾焚烧发电厂进行无害化焚烧处理。“一般生活垃圾要经过一定时期的发酵，然后再焚烧，废弃口罩经过消毒后，卸车至指定区域，直接入炉焚烧，不与其他垃圾混在一起，尽量防止废弃口罩造成二次污染。”江苏大吉环保能源有限公司运行部徐长云介绍。

垃圾及时全面“消杀”

面对疫情，环卫工人在为城市做好清洁防控时比以往更为细致地。2月5日清早，盐城市环卫处保洁员、全国劳动模范韦青做好自身防护后，熟练地将消毒剂按照比例调配并倒进喷雾器中，像往日一样开始一天的消杀工作。

“废弃口罩专用桶每日消杀不少于2次，垃圾转运车每车次进行消杀，尤其是要对公厕便池蹲坑进行重点消毒，现在每天至少要进行2次全面消毒，人流量多的公厕每天要消毒4次。”韦青熟练而认真地进行消杀作业。这个春节她主动放弃休息，已连续十多天坚持在岗。

疫情防控一刻也不能松懈，从垃圾收集桶（箱）、到运输车辆、再到垃圾中转站，从城乡公厕到粪便处理厂，每天都要进行消毒，盐城市环卫处主任赵青介绍，“盐城市委、市政府对我们城管环卫系统疫情防控非常重视，环卫每天所需防疫物资、消毒药剂都能充足保障，尤其在全市防疫口罩需求量很大情况下，优先保障我们一线环卫工人自身防护，更加坚定大家抗击疫情的信心与力量”。

自疫情防控工作开展以来，全市2万多名环卫工人奋战在一线，每天对2000多座城乡公厕进行2次以上消毒，对225座垃圾中转站进行3次以上消毒，对1500辆一、二级垃圾清运车进行3次以上消毒，对所有垃圾桶（箱）进行2次以上消毒，对粪便处理厂生产车间和设备消毒4次以上，把潜在污染源管好，切实把可能的病毒传播途径切断。

此外，盐城市还根据市民出行方式的变化，及时做好5万辆共享单车的消杀工作。同时，十分注重一线环卫工人和执法人员自身的卫生防护，对全体工作人员进行卫生防护知识教育，采取一切必要的防护措施，切实减少一线工作人员被感染的风险，全力防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散和蔓延。