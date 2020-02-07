美年健康推出返岗复工防疫筛查预约服务

近期，全国各地集中返岗潮引发的人员大规模流动，给疫情防控带来新的挑战。为响应国家针对重?突发公共卫?事件的要求，2月10日起，美年?健康集团将推出返岗复工防疫筛查预约服务，主要面向?疾病症状，但需要集中办公或?泛接触?流的健康?群，并对有需求的单位提供以及服务，为返岗复工人员的健康保驾护航。

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗?案（试?第五版）》中指出：“呼吸道标本或?液标本实时荧光 RT-PCR 检测新型冠状病毒核酸阳性”是疑似病例确诊的标准之?。同时，在新型冠状病毒肺炎潜伏期长、早期临床症状不典型的情况下，肺部的影像表现也能有效显现病变，近日已有不少影像医学专家，呼吁在检测试剂地基础上，加用低剂量胸部CT作为新冠病毒初筛的办法之一。

据此，美年?健康计划推出的返岗复工防疫筛查?案分为两种，一是“新型冠状病毒核酸检测?案”，以病毒核酸检测为主要项?；另一种是“深度肺部检查?案”，以低剂量螺旋 CT 影像检查。为?便有需求的单位安排团体复?体检，避免外出增加交叉感染风险，对于选择“新型冠状病毒核酸检测?案”的单位，美年?健康可在预约后安排上门服务。对于选择“深度肺部检查?案”的单位，美年?健康可在预约后安排到店体检。

为了更好地开展返岗复工防疫筛查服务，美年大健康紧急联合多家新型冠状病毒核酸检测试剂?产?商和独?第三?检验中?，并获得美因基因、博奥检验、艾迪康、硕世检测等合作方的积极响应。美年?健康提供的标准新冠病毒检测服务，将委托知名第三?检测机构进?，采?政府认证的新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒荧光 PCR 法检测，采样当天冷链运输，样品到达检验中?后隔天完成检测回传结果。参与检测的专业医学检测机构均通过?物安全实验室认证，能有效保证检测的及时、有效、准确。如遇检出阳性结果将第?时间告知企业，并根据各地政策及时向政府疾控部门报告。

同时，作为预防医学领域的企业，截止2019年底，美年健康在全国200余座城市的600余家体检中心，基本实现低剂量螺旋CT设备的覆盖，拥有西门子、飞利浦、佳能、联影、日立等品牌的低剂量螺旋CT超 700 台，占全国CT装机总量3%，其中包含64排CT、128排双源CT等能获得优良图像的设备，此次都将投入复工防疫筛查服务，并通过互联网技术实现信息全程可回溯，为社会公众提供高品质的肺部健康筛查服务。

两种针对不同需求的返岗复工防疫筛查服务，将在预防前端筑牢新冠病毒阻击战的关键防线。2?10?起，通过登录美年大健康官微（ID：meinianhealth100）或拨打服务热线：95003，查询各地美年大健康体检中心联系方式，即可预约服务，具体服务日期将根据当地卫生监管部门批准时间为准。