诊断新冠病毒感染，核酸检测必须做

最近，有医务人员建议用CT检查代替核酸检测来诊断新型冠状病毒感染肺炎。对此，上海交通大学医学院附属瑞金医院党委书记、中华医学会呼吸分会主任委员瞿介明教授指出：核酸检测对于传染病的病原学检测来说是金标准，不能用CT替代。尤其对于新发传染病，必须要做核酸检测。

瞿介明说，疾病诊断是由临床医生结合病史、临床表现、实验室检查和辅助检查做出的综合判断。对于肺炎，影像学检查尤其是胸部CT扫描是非常重要的辅助检查，特征性影像学表现能够对肺炎的致病原作出提示。胸部CT征像及其组合有助于临床医师判断肺炎致病原的大方向，如细菌性肺炎、病毒性肺炎等。如果CT上有相对特异性的征像，有经验的临床医师结合患者流行病学史、免疫状态和临床表现，不难一眼“猜出”致病原。

瞿介明强调，影像学诊断领域有句老话叫“同病异影，异病同影”，以病毒性肺炎而论，其致病原可以是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等，而混合感染更增加了仅从CT推论致病原的难度。对于传染性很强的新型冠状病毒，如果将CT表现作为确诊标准，就会存在将流感等其他病毒性肺炎误判为新型冠状病毒感染肺炎的风险；而如果将这些患者当作确诊病例与新型冠状病毒感染肺炎患者收入同一个病房治疗，则可能存在感染风险。

目前，在湖北以外地区，新型冠状病毒感染肺炎的发病率低于流感等其他冬春季常见病原体所致肺炎，病原学检测仍应是唯一的确诊标准。而在湖北等新冠病毒感染人数较多的重点区域，对于核酸检测不够及时或核酸检测一次为阴性结果但临床症状和影像学检查高度接近新冠肺炎的患者，要特别注意，决不能轻易放过。临床医生应该综合判断，比如临床症状有发热、干咳、乏力，血常规显示白细胞低、淋巴细胞低，以及影像学显示中外侧带的多肺叶浸润表现。如充分怀疑新冠病毒感染肺炎，应对其单间隔离治疗，并进行病原学检测。

尤其值得注意的是，对于核酸检测，要不断提高检测有效率，要更强调采样方法的正确（比如咽拭子的取样）、快速送达和运输等规范操作，因为病毒的RNA容易降解。如果采样、送样过程不规范，可能会导致假阴性。（特约记者朱凡）