美年健康推出返岗复工防疫筛查预约服务

近期，全国各地集中返岗潮引发的人员大规模流动，给新冠疫情防控带来新的挑战。为响应国家针对重大突发公共卫生事件的要求，2月10日起，美年大健康集团将推出返岗复工防疫筛查预约服务，主要面向无疾病症状，但需要集中办公或广泛接触人流的健康人群，并对有需求的单位提供以及服务，为返岗复工人员的健康保驾护航。

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》中指出：“呼吸道标本或血液标本实时荧光 RT-PCR 检测新型冠状病毒核酸阳性”是疑似病例确诊的标准之一。同时，在新型冠状病毒肺炎潜伏期长、早期临床症状不典型的情况下，肺部的影像表现也能有效显现病变，近日已有不少影像医学专家，呼吁在检测试剂地基础上，加用低剂量胸部CT作为新冠病毒初筛的办法之一。

据此，美年大健康计划推出的返岗复工防疫筛查方案分为两种，一是“新型冠状病毒核酸检测方案”，以病毒核酸检测为主要项目；另一种是“深度肺部检查方案”，以低剂量螺旋 CT 影像检查。为方便有需求的单位安排团体复工体检，避免外出增加交叉感染风险，对于选择“新型冠状病毒核酸检测方案”的单位，美年大健康可在预约后安排上门服务。对于选择“深度肺部检查方案”的单位，美年大健康可在预约后安排到店体检。

为了更好地开展返岗复工防疫筛查服务，美年大健康紧急联合多家新型冠状病毒核酸检测试剂生产厂商和独立第三方检验中心，并获得美因基因、博奥检验、艾迪康、硕世检测等合作方的积极响应。美年大健康提供的标准新冠病毒检测服务，将委托知名第三方检测机构进行，采用政府认证的新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒荧光 PCR 法检测，采样当天冷链运输，样品到达检验中心后隔天完成检测回传结果。参与检测的专业医学检测机构均通过生物安全实验室认证，能有效保证检测的及时、有效、准确。如遇检出阳性结果将第一时间告知企业，并根据各地政策及时向政府疾控部门报告。

同时，截止2019年底，美年大健康在全国200余座城市的600余家体检中心，基本实现低剂量螺旋CT设备的覆盖，拥有西门子、飞利浦、佳能、联影、日立等品牌的低剂量螺旋CT超 700 台，其中包含64排CT、128排双源CT等能获得优良图像的设备，此次都将投入复工防疫筛查服务，并通过互联网技术实现信息全程可回溯，为社会公众提供高品质的肺部健康筛查服务。

两种针对不同需求的返岗复工防疫筛查服务，将在预防前端筑牢新冠病毒阻击战的关键防线。2月10日起，通过登录美年大健康官微（ID：meinianhealth100）或拨打服务热线：95003，查询各地美年大健康体检中心联系方式，即可预约服务，具体服务日期将根据当地卫生监管部门批准时间为准。