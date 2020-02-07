一年之计在于春，很多已婚人士也将“造人”大计提上日程。医学大咖伉俪，广东省妇幼保健院副院长、生殖医学中心学科带头人刘风华教授和南方医科大学珠江医院妇产科主任王沂峰教授指出，想要生一个健康可爱的鼠宝宝，做好备孕“功课”很重要。他们联袂从生活方式和专业角度支招科学备孕。

健康利是

鼠年求好“孕”，一定要做好备孕工作。生活方面，建议备孕夫妇戒烟戒酒；健康均衡饮食；锻炼身体，注意休息；保持乐观心态。

“封山育林”，应该这样做

鼠年已经开启，想生一个健康活泼的鼠宝宝的，可需要抓紧时间做好准备了。王沂峰教授提醒，“封山育林”这件事情夫妻双方都要努力。过年过节亲友相聚难免烟酒来往，如果要备孕，最好还是男女双方都戒烟戒酒，饮食方面也要注意健康均衡，避免应酬、娱乐导致的过度劳累、熬夜，不要因为节日难得放松，就放任自己大吃大喝、酗烟酒、作息不规律，而且还疏于锻炼。

当然，备孕也需要乐观心态和平稳好心情，避免焦虑、急躁。此外就是要听从医生指导从专业的角度做一些准备。

大龄女性备孕，先查卵巢功能

刘风华从专业角度建议，备孕期要注意补充叶酸，可预防胎儿畸形，一般是从孕前三个月开始补充。

另外，建议怀孕前三到六个月到医院做相关孕前检查，尤其是优生方面的检查。对于高龄女性，最好还要做卵巢功能检查。医生会根据检查结果给出有针对性的建议，指导备孕。需要注意的是，健康的宝宝是健康的精子和卵子的结合，因此男士也要做相关孕前检查，

“要想生育，就要早生、优生。”刘风华指出，不少事业型女性优生意识比较薄弱，想事业有成之后再考虑生育问题，殊不知卵巢不等人。她真心希望广大女性朋友多多关爱自己，增强防病意识和优生观念。若有生育障碍，及早就医，通过合适的助孕方式，仍可实现“孩子梦”。

“女性朋友要多关注自己的身体状况。”刘风华强调，备孕女性要多关注自身卵巢情况，尤其是大龄生育女性，不要盲目地去等，建议备孕一开始就去正规医院评估卵巢功能，通过抽血、B超就可判断。“年轻、卵巢功能好的女性，等个两三年可能都没问题。但如果卵巢功能下降，就要根据实际情况及时主动干预。”

（广州日报全媒体记者周洁莹、王婧 通讯员朱颖贤、刘元铃、伍晓丹）