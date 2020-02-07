疫情之下如何避免引发信息焦虑

随着疫情的不断发展，社会上产生了一些“怪现状”：一些人看似猫在家里、微信步数不足三位数，在网络上“抢”口罩却很活跃；“中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒”的报道一刊发，连双黄莲蓉月饼都卖脱销……对于这些“怪现状”，人们可以一笑了之。但是，若细究下去，就会发现它们反映出不容忽视的信息焦虑。

正如不少人所说的，若是对疫情报道不足，公众自然会感到不安；可是，若信息过载，人们同样会产生一种信息焦虑。因此，如何通过专业的媒体操作，既满足公众的信息需求，为保护公共安全添砖加瓦，又避免反应过度，造成社会不安和恐慌，是一个重要的议题。

在某种程度上，媒体为了传播效果，通常都希望获得一种“确定性”，比如确定某种药物有效、确定“拐点”何时到来等，这样的“重磅”报道自然也会迎来更多点击率。但是，一些报道引发的连锁反应，也让我们看到：不加辨别地去追求“确定性”，并不是抚平受众焦虑的办法，反而会进一步让人们产生不安，并影响媒体的公信力。

成熟的受众群体，也应该学会正视疫情的复杂性和变化性，在此基础上产生理性认知。因此，对于此次抗疫战报道来说，应当接受疫情的“不确定性”，通过通俗易懂的解释性报道，为受众提供科学的信息和认知增量，避免因不专业、不恰当的操作导致信息焦虑。

需要注意的是，健康类新闻是一个专业性很强的领域，相关新闻应当注意疫情报道的禁忌和规范，避免产生不良的社会影响和不必要的信息焦虑。

其实，如何做好突发卫生事件的专业报道，历史上已经有过不少经验。比如，关于病毒的命名，在埃博拉病毒命名时，就考虑到了防止污名化的问题，因此并未涉及村庄名称，而是以当地一条河流的名字命名的。在此次疫情报道中，媒体也应当关注这些大众未必注意而十分重要议题，避免因为疏忽而带来误导。

随着疫情的变化，报道的关注视角也应该随之扩大，抚平不同社会群体的信息焦虑。比如，最初，舆论的关注点是“暴风眼”武汉，但是随后，武汉周边城市的疫情变得严峻起来，媒体报道也开始对其予以更多关注。对于武汉周边城市居民来说，这样的信息显然是很“解焦虑”的。

而在一个政策出台后，不同群体也会产生不同的信息需求。比如，在各地延迟上班、上课时间后，不少媒体开始关注中小企业、学生等群体的境况如何，他们需要什么切实帮助等。随后，关于减税降费、在线教育等层面的讨论，也能让相关群体减少因信息缺乏而产生的焦虑，从而产生安定感。

近期发生的一些事件，不少也是因谣言而引发的焦虑与恐慌。一些民众对信息不加辨别地接受、传播，让谣言获得了更多发酵的时间与空间。对于媒体来说，应当以此为契机，通过搭建辟谣平台、发布信息甄别指南等方式，给公众补上媒介素养这一课，从而实现与公众之间更为良性的信息互动。

此次疫情不仅是一场关于公共健康的危机，也是关于信息安全感的考验。诚然，在引发公众关注与避免信息焦虑之间，媒体并不能简单用AI一键设定。只有通过专业的操作、对规范的把握和对不同社会群体的关照，才能从各个层面真正缓解人们的信息焦虑。

任冠青 来源：中国青年报