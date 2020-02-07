北京：餐馆进门测体温 就餐人数需控制

在餐饮服务单位入口处设立体温测量处，对就餐人员进行体温测量，必要时进行复测；餐饮服务单位应控制就餐人数，原则上就餐人员间距宜一米以上。昨天，北京市市场监督管理局发布《新型冠状病毒感染的肺炎流行期间餐饮服务单位防控指引》。对本市饭店、餐厅和网络餐饮服务第三方平台的就餐、送餐操作做出具体规范。

《指引》要求，餐饮服务单位要掌握本单位人员健康状况和在京离京情况。对前14日内，离开湖北地区或者有过湖北地区人员接触史的到京人员，餐饮单位督促其在到京之日主动向居住地或者住宿地的社区（村）报告健康状况。国内其他地区到京人员，到京14日内，应当每日早晚自行进行体温和健康监测，加强个人防护，在监测期间，尽量减少与其他员工的近距离接触。餐饮服务单位应对从业人员每日早晚测量体温，做好记录，发现有发热、干咳等症状，应立即停止其工作并督促其及时到就近医疗机构发热门诊就诊，症状消失前不得上岗。所有在岗员工应佩戴口罩上岗，口罩弄湿或者弄脏后立即更换。使用后的口罩应妥善收集处理，不得随意丢弃。

《指引》要求，在餐饮服务单位入口处设立体温测量处，对就餐人员进行体温测量，必要时进行复测。对有发热、干咳等症状者要及时劝离，并告知其佩戴口罩，到就近医疗机构发热门诊就诊。就餐人员应主动配合体温测量。餐饮服务单位应当在就餐区设置洗手设施，洗手设施附近配备洗手液（皂）、擦手纸、干手器等。

疫情防控期间，禁止餐饮服务单位承办各类群体性聚餐活动。从业人员在从事餐饮服务过程中，全程佩戴口罩，避免扎堆聊天。消费者到餐饮服务单位就餐，餐饮服务单位应控制就餐人数，保持人员就餐间距，原则上就餐人员间距宜一米以上。员工就餐时也应符合上述要求。提倡使用二维码扫码点餐、结账。如采用传统点餐、结账方式应注意减少人员聚集，保持合理间距。

针对就餐环境《指引》明确，就餐环境应干净整洁，优先打开窗户，采用自然通风，有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动，保持室内空气流通。使用集中空调通风系统时，应保证集中空调通风系统运转正常，应关闭回风，使用全新风运行，确保室内有足够的新风量，每周进行关键部件的清洗、消毒或更换。应增加卫生间的巡查清理频次，每日消毒不少于三次。

针对网络餐饮服务第三方平台的送餐服务，《指引》要求送餐员要全程佩戴口罩，尽量减少与客户的近距离接触。送餐箱应保持清洁卫生，餐食不得遗撒，每日对送餐容器进行消毒，送餐人员在取餐、送餐时，应采取不接触的方式。（记者 王薇）

释疑

群体性聚餐是指节日宴生日宴

《新型冠状病毒感染的肺炎流行期间餐饮服务单位防控指引》中明确提到禁止餐饮服务单位承办各类群体性聚餐活动。那么很多市民关心什么是群体性聚餐？有的餐馆理解的3人以上就餐是否就算是群体性聚餐？

针对此种理解，昨天，北京市市场监督管理局做出了解释，《指引》中的群体性聚餐是指节日宴席、生日宴席、升学宴席等群体性聚餐活动，这是防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播和扩散的一项有效的工作措施。

个别餐饮经营者，把群体性聚餐简单理解为3人以上的就餐，这是不妥当的。消费者到餐饮服务单位就餐，餐饮服务单位应控制就餐人数，保持人员就餐间距，原则上就餐人员间距宜一米以上。 （记者 王薇）