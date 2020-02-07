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众志成城控疫情：朱家兄弟和2万斤西芹

本报记者 庞革平 李 纵

2020年02月07日08:50 来源：人民网－人民日报海外版

　　朱平生的亲属和工人在收割芹菜。
　　中新社记者 王以照摄

　　“听说武汉缺菜，我们几兄弟马上决定捐2万斤西芹！”朱平生说。

　　朱家兄弟，是柳州市柳江区的菜农。几经辗转，朱平生联系到广西商务厅建设处，提交捐赠材料后开始等待。2月1日傍晚，好消息传来，广西商务厅接受捐赠，果蔬2月4日拉到南宁集结！

　　“可是10吨菜如何运输？农药残留检测能否在收割之前就做？运到南宁检测不合格咋办？”朱平生又有了新的担心。

　　对于他的顾虑，广西商务厅对接人耐心指导。最后，朱平生联系上了圆通快递解决运输问题，柳江区农业农村部门2月3日到田间抽样检测，两块地西芹均为合格。

　　马上，等候在菜地的10多名亲友和工人，甩开膀子开始收割。正值春雨潇潇，有人穿着雨衣收割、搬运、装箱。没穿雨衣的，就拿泡沫箱盖在头上。

　　雨不停地下，道路泥泞。朱平生忙碌到天黑，直到3日晚20时才装箱打包好，但一算仅200多箱，重量就1万斤出头，离2万斤还差一半。

　　时间太紧，为了赶上这次专列，朱平生联系商务厅：余下的能否下次集中运输时补上？他得到肯定答复。

　　4日6时30分许，朱平生家里5个年轻人和几名工人，加上3名快递工人，冒雨两个小时又将207箱共1万余斤菜装上了车……

(责编：李轶群、崔元苑)


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