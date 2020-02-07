清肺去热 康健有效(杏林寻宝·中华传统医药漫谈)

肺炎疫情当前，许多勇于奉献的医务人员冲到了临床第一线。而对于普通人来说，虽然不能冲锋陷阵，但是只要我们尽力保护自己和家人不受感染，就是对防控疫情做出的一份贡献。目前，针对新型冠状病毒感染的肺炎还无特效药物，因此，预防的意义尤为重大。

现在是全民防控的关键时刻，北京华信医院（清华大学第一附属医院）中医科为大家提供了三项防护措施，为疾病的防控贡献一份力量：

一、避疫香囊

我国自古就有佩戴香囊以祛邪除秽的风俗习惯。中医认为，病毒、细菌等都属于秽浊之气，虽不像现代医学进行微观剖析，但是从宏观上皆称之为邪气。当不同的邪气侵犯人体之后，就会出现相应的疾患。

组成：苍术、生艾叶、白芷等。

功效：芳香避秽、解毒防御、辛散通窍。

注意事项：此方不得口服，孕妇禁用；过敏体质、婴幼儿及对药香不适应者应慎用。

二、清肺茶

新型冠状病毒以呼吸道传播途径为主，在此时期，可以适量饮用具有清肺化痰作用的代茶饮，从而改善呼吸道功能。

组成：桔梗、芦根等。体虚易感冒者，可加入黄芪；肺热咽痛者，可加入金银花等。此配方会根据个人体质适当进行加减化裁。

功效：清肺化痰、改善呼吸道功能、保护呼吸道黏膜。

三、中药雾化熏蒸

呼吸道宜湿润不宜干燥，当呼吸道干燥时，黏膜的通透性会增大，会增加病原体入侵的概率；当黏膜湿润时，通透性降低，可在一定程度上降低感染的风险。雾化和熏蒸可以增加呼吸道的湿度，为我们多一层防护。

配方组成：菊花，罗汉果，甘草。

使用方法：水煎后加醋一匙，放雾化器中雾化，或者直接将药液放于室内，既能增加湿度，也能通过水蒸气的弥散将中药的成分带到空气中。可用于家中预防，也对感冒、咳嗽、咽痛等症状有改善作用。

（作者系北京华信医院中医科医师）