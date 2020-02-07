山岚萦绕，随车颠簸许久，陈榆秀在一处坚果林停下，脱下高跟鞋，换上雨靴，走进林里。顺着她手指方向，山坡上株株坚果树绿叶纷披，一眼望不到头。

这片坚果林可不简单，是源自澳大利亚的坚果。可就是这些漂洋过海而来的小坚果，如今被云南农民称为“致富树”和“生态树”，种植面积达320万亩。

帮助农民播下致富种

陈榆秀大学学的是热作农业，毕业后曾去临沧支教一年。这一年里，她感受到了农民脱贫致富的心有多迫切。

工作后，有一次陈榆秀接到任务，想办法进口一些澳洲坚果的种子。找货源、联系客商，跑各个部门办理手续。半年忙碌后，来自澳洲的坚果种子终于通过海关入境。“当时兴奋极了，我坐在装种子的麻袋上拍了照片。”

陈榆秀越来越觉得这小坚果不简单，种好了会成为云南山区少数民族群众脱贫致富的摇钱树！为了让这些致富“种子”及时播下，陈榆秀挎上水壶，背着糯米饭和牛干巴，随专家跋山涉水，为澳洲坚果寻找适宜的种植点。

据调查，云南临沧、德宏等地属于亚热带低纬高原山地季风气候，适合澳洲坚果生长。可是，实际操作起来困难重重。坚果从幼苗到挂果需要8年，致富成效慢，农民不愿种。而且还担心，就算是种出来，市场销路也是个难题。

为此，陈榆秀专门跑到临沧种植基地，找来承包户、管理员、不少农户一起商量对策。就在大家都很迷茫的时候，一股突如其来的冷空气让滇南农作物大面积冻死。可农民们引种的坚果树却是青枝绿叶，生意盎然。果农们的心一下子坚定了。

让果农既得良种，也有良法

冻害事件两年后，陈榆秀陪同专家到基地考察。在镇康县，只见坚果苗密密麻麻长在草丛里，长势很差。

陈榆秀解释：“农民没有经验，管理得比较粗放。”专家当时反问：“树长不好，果子就结不好，受损的不还是农民吗？”

“专家的话点醒了我，坚果可是承载着父老乡亲的期待啊，必须得让它长好。”陈榆秀马上着手两件事：一是成立了云澳达坚果公司，引进良种、良法和产业开发；二是把办公室搬进了山里，和果农一起守着果树，一去就是10多年。

澳洲坚果树主根不发达，大风一刮易倒伏。一天深夜，陈榆秀接到芒市基地负责人求救：“不好了！没见过这么凶的风，坚果树全倒了！”她第一时间赶到，只见幼苗被连根拔起，吹得四处都是，老树被拦腰折断。

陈榆秀呆了半晌，蹲下身去，把一株倒伏的幼苗扶起来，找来木条和铁丝固定住。果农们跟着陈榆秀照样子开始忙活，3000多株苗被扶起，固定、修枝。一个月后，大部分树苗竟都活了过来。

就这样，陈榆秀和果农们一起风里来，雨里去。他们守护着的这片坚果林越长越好，果农们的心里越来越踏实。

小坚果找到好“婆家”

坚果市场前景俏，给种苗市场带来激烈竞争。但陈榆秀对自己的种苗很自信。“我们选育的6个坚果品种，将挂果时间缩短到3至4年，辅之技术指导，帮助果农实现早产、高产、稳产，引导果农树立品质观念，种出优质坚果，这才能稳定脱贫，长久致富。”因此，尽管陈榆秀的苗子价格比普通苗略高，但果农对此更为青睐，选购者一直在增加。

为了把小坚果“养”大，陈榆秀决定在南伞投资3000万元，建设一个年加工能力1万吨的坚果加工厂。“果农看见加工厂，就知道坚果送到哪里，增强种植信心，解除了后顾之忧。” 当一个硕大的棕色“坚果”厂房矗立在眼前，十里八乡的果农们兴奋了，田坝村党支部书记王习宁说，坚果终于找到了好“婆家”。

“说给他听，做给他看，带着一起干。”陈榆秀不但着眼于果农最在意的种苗和收购，还注重果农培训，把编制好的技术手册免费发放给果农。王习宁就是村里的先行者，坚果收入达100多万元，还带动村民一起发展坚果产业。

“坚果，坚持下去就会有成果。”2018年10月，第八届国际澳洲坚果大会在云南临沧举行，参会者被云南山地种出品质优异的澳洲坚果吸引住了。如今，云南坚果陆续结果，当地千万果农也搭上这趟致富快车。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 18 版）