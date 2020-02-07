精准施策，把疫情防控抓实抓细

疫情防控要精准研判疫情、分清轻重缓急、辨明主要矛盾，有针对性地解决问题，把工作抓实抓细

尽快找差距、补短板，让疫情防控工作不断精准化、精细化，同时间赛跑、与病魔较量，我们一定能打赢这场疫情防控阻击战

武汉的会展场馆被改造为方舱医院，集中收治轻症患者；工信部与科技企业联动，运用大数据研判疫情趋势；上海浦东运用无人机远程测量体温，助力社区疫情防控……疫情防控关键时期，全国各地纷纷出台举措，体现出一个共同特点：精准施策，根据疫情防控的不同特点因地制宜、对症下药。

习近平总书记提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”十六字要求中，“精准施策”是一个重要方法论。不同地方、不同环节的疫情扩散风险不同、易感人群各异，疫情防控工作的重点自然各不相同；同时，疫情会随时间变化不断呈现新的特点和趋势，也会对其他领域带来次生影响，疫情防控工作需要根据疫情变化而灵活调整。这都说明，疫情防控不能胡子眉毛一把抓，而要精准研判疫情、分清轻重缓急、辨明主要矛盾，根据不同地点、不同时点的不同情况精准施策，有针对性地解决问题，把工作抓实抓细。

精准施策，就要根据各个省份、各个地方的不同情况采取分类施策的方法。湖北省特别是武汉市仍然是全国疫情防控的重中之重。只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面。这就要求湖北省把疫情防控工作作为当前头等大事，采取更严格的措施，内防扩散、外防输出；与此同时，伴随春节返城潮，其他所有省份要加强对流动人员的疫情监测和防控。随着疫情形势发展变化，中小城市和农村的疫情防控任务不断加重。农村人口居住分散，教育水平和健康素养相对偏低，更需要充分发挥基层党组织横向到边、纵向到底的动员能力，做好疫情防控向农村下沉的各项工作。全国各地把党中央决策部署和当地实际结合起来，就能提高疫情防控效率，形成区域联动、分工协作的全国一盘棋格局。

根据感染人群的不同情况进行精准施治，也是精准施策的重要内容。中央指导组紧急抽调20个省份大型三级综合医院的医学救援队，并在武汉建设“方舱医院”；武汉确定5家定点医院专门收治危重病人，还建设了火神山医院和雷神山医院。这些举措，就是根据病毒感染程度不同，对重症、轻症患者分类施治，尽早实现“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”。精准施治，不仅能提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率，也能更好提高医疗资源的使用效率，缓解医疗资源紧缺问题。同时，不仅要“治已病”，更要“治未病”，对所有密切接触人员采取居家医学观察，才能严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，遏制疫情蔓延。

现在，春节返城的人数越来越多，一线城市作为主要的人口流入地，更应提前做好疫情监测、排查、预警等工作，加强源头控制、防止疫情扩散。除了有针对性地对车站、机场等重点场所采取必要措施之外，还可以充分运用大数据、云计算、人工智能、人脸识别等新一代信息技术，更精准、全面地掌握人口流动。把精准施策的要求落实落细，我们就能有效遏制疫情蔓延。

这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，也是提升治理能力的一个契机。尽快找差距、补短板，让疫情防控工作不断精准化、精细化，同时间赛跑、与病魔较量，我们一定能打赢这场疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 05 版）