传递理性应对疫情的声音（患难见真情 共同抗疫情）

开栏的话

连日来，新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着世界各国人民的心。中国党和政府本着对中国人民和国际社会高度负责的态度，采取了最彻底、最严格的防控举措。患难见真情，国际社会各界人士同中方展开密切沟通与协作。各方携手共克时艰、共担风雨，一定能打赢疫情防控阻击战。本版今起推出“患难见真情 共同抗疫情”系列报道。

连日来，新型冠状病毒感染肺炎疫情持续引发国际社会高度关注。一些国际组织、外国政府及专家学者、媒体行动起来，传递理性应对疫情声音，帮助民众了解事实，稳定情绪。

“从根本上杜绝虚假信息，让谣言无所遁形”

联合国秘书长古特雷斯2月4日对中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所作努力给予充分肯定，呼吁国际社会团结一致，避免歧视行为。古特雷斯在年度联合国秘书长新年记者会上说，面对新型冠状病毒感染肺炎疫情，中国动员了巨大资源加以应对，联合国对中国所作努力给予充分肯定。

古特雷斯指出，面对疫情，人们很容易以带有倾向性的视角看待问题，对他人产生歧视，侵犯他人人权，给无辜的人贴上标签，避免这种歧视行为十分重要。他呼吁国际社会团结一致，对中国及其他可能受到疫情影响的国家表达强烈支持，避免无辜人群和疫情受害者被污名化。

世界卫生组织总干事谭德塞日前建议“抵制谣言和错误信息的传播”。他认为，各国应澄清不实言论，继续与世卫组织分享信息，团结协作战胜疫情。

2月4日，世卫组织召开新闻发布会，发布“世卫组织流行病信息平台”。世卫组织全球传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德表示，该信息平台为企业、媒体、公众获取疫情信息提供了新途径。

意大利卫生部2月4日宣布与推特公司达成协议，合作遏制社交平台上有关新型冠状病毒感染肺炎疫情的虚假新闻。意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰扎表示，必须对信息传播进行正确管理并打击虚假新闻。

针对意大利个别地方随疫情出现的歧视行为倾向，意大利总理孔特当天对媒体表示：“我们对此应该特别警惕，因为这类歧视可能演变成暴力事件。”孔特说，目前局势完全可控，意大利境内任何人都别想利用目前的情况诉诸歧视甚至暴力。

新加坡总理李显龙表示，政府会第一时间通过各种渠道公布疫情有关信息，民众要从政府网络社交平台和主流媒体获取相关最新消息，谣言就会不攻自破。

柬埔寨首相洪森呼吁新闻工作者和主流媒体真实报道疫情，打击社交媒体上的虚假新闻。连日来，柬埔寨卫生部通过发布公告、召开讲座和举办发布会等措施，向公众传播疫情相关知识，提高民众的信息辨别能力。

泰国国家旅游局专门设立危机处理中心，用以把控和旅游业相关的疫情信息，第一时间做出回应，引导民众认知。

柬埔寨暹粒吴哥国际医院院长孙英杰表示：“只有向民众传递更多真实有效信息，提高民众的辨别能力，才能从根本上杜绝虚假信息，让谣言无所遁形。”

“疫情面前，要保持警觉但不要焦虑”

在美国社交媒体网站上，米哈伊尔·瓦尔沙夫斯基以“迈克医生”为公众熟知，拥有数百万粉丝。日前，他专门制作了一个名为“关于新型冠状病毒真相”的科普视频。视频中呼吁，面对疫情，需要从信誉良好的机构获取信息。“疫情面前，要保持警觉但不要焦虑”。截至记者发稿时，该视频已有近480万次观看记录。

哈佛医学院旗下“哈佛健康发布”项目近来在社交媒体上发文，普及新型冠状病毒相关知识，提醒公众寻找可靠信息的重要性。在其中一篇文章中，医学博士托德·埃尔兰详细介绍了新型冠状病毒感染肺炎的症状等公众最为关心的内容，并提醒读者，当前，“普通美国人感染乙流的风险要比感染新型冠状病毒的风险大得多”。

“迅速共享科学、临床和流行病学信息，专业人士和机构及时分享科学见解等对疫情防控至关重要。”美国约翰·霍普金斯健康安全中心资深学者塔拉·塞尔认为。

比利时鲁汶大学微生物、免疫和器官移植学院院长马克·范·兰斯特在接受本报记者采访时说：“全面准确的信息有助于全球科学家准确判断疫情，贡献应对策略。中国科学家与国际社会分享新型冠状病毒基因序列是重大贡献。”

“媒体和学者扮演着非常重要的角色”

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，针对有关疫情的恶意谣言，一方面需要政府加大辟谣力度，传播真实信息；另一方面也需要更多有识之士和医务工作者向大众进行科普，缓解因未知而产生的恐慌。

英国《卫报》刊文驳斥“新型冠状病毒可以通过5G传播”“维生素C和盐水能阻止病毒传播”“该病毒是生化武器”等不实信息，指出缺乏信息会导致谣言传播，鼓励民众多了解权威信息来源。

美国全国公共广播电台网站刊文提示：“新型冠状病毒在物体表面的生存能力很差，在环境温度下经历几天或几周运输后，继续通过产品或包装传播的风险非常低。”VOX新闻网围绕疫情制作专题，并引用世卫组织信息，否定“新型冠状病毒将演变成全球性流行病”等说法，肯定中国迅速采取行动控制疫情。

“不实信息充斥互联网，很多说法没有证据支撑、没有科学依据。在这种情况下，媒体和学者扮演着非常重要的角色。”美国纽约大学兰贡医学中心人口卫生系生物伦理学教授亚瑟·卡普兰说，社交媒体需要甄别不实信息，学者也有必要分享有科学依据的观点，这样才能帮助人们更好地作出判断。

（本报布鲁塞尔、曼谷、华盛顿、纽约2月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 03 版）