低蛋白饮食或可降低心血管病风险

植物性饮食可能是降低心脏疾病风险的关键。据《每日科学》网站近日报道，美国研究人员发现，减少含硫氨基酸食物，比如肉类、奶制品、坚果及大豆的摄入与心血管疾病风险下降有关。他们还发现，美国人平均消耗的含硫氨基酸比估计的平均需求多近2.5倍。

氨基酸是蛋白质的组成部分，含硫氨基酸包括蛋氨酸和半胱氨酸，在人体新陈代谢和健康中发挥重要作用。

宾夕法尼亚州立大学医学院的公共卫生学教授约翰·里奇说：“几十年来，人们一直认为，限制含硫氨基酸食物的摄入有益动物长寿。这项研究首次提供了流行病学证据，证明过量摄入含硫氨基酸可能与人类的慢性病有关。”

里奇领导的研究小组分析了美国“第三次全国体检与营养健康调查”中1.1万名参与者的饮食和血液生物标志物。他们根据参与者在禁食10—16小时后血液中特定生物标志物——胆固醇、甘油三酯、葡萄糖以及胰岛素的水平，综合分析了其罹患心血管代谢疾病的风险。他们发现，食用含硫氨基酸食物较少的参与者，罹患心血管代谢疾病的风险往往较低。

里奇说：“这些生物标志物表明了一个人患病的风险，例如，高胆固醇水平是心血管疾病的一个风险因素，而且，其中很多标志物水平可能受到个人在接受测试前长期饮食习惯的影响。”

研究人员表示，肉类和其他高蛋白食品的含硫氨基酸含量通常较高，而水果和蔬菜等植物性食物中含硫氨基酸通常较少，这一研究也为其他素食或植物性食物有益健康提供了佐证。

研究发表于最新一期《柳叶刀》杂志子刊《柳叶刀·电子临床医学》上。（记者刘霞）