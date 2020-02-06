出动2.4万人次 湖南疾控力争早日打赢疫情防控“阻击战”

为助力打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，湖南省第一时间启动重大突发公共卫生事件一级响应，各级疾控部门迅速统一战线，拉响战斗警报。全省上下坚决遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保人民群众生命健康安全和社会大局稳定。

2.4万人次奋战一线

据了解，湖南省各级疾控战线统一了思想、指挥和行动，紧急成立疫情防控指挥部，严密部署落实各项防控措施，发挥联防联控机制作用，严格落实“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”措施，全面深入做好各项防疫工作。

长沙市召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作调度会

相关人士介绍，截至2月3日，湖南省疾控系统共出动机动队6156批次，达24307人次；编印疫情防控宣传资料323类1360万余份，发放宣传资料1198万余份；培训医务人员96293人次，督导医疗机构4375家次，接受咨询人数37万余人次；发放防控物资折合人民币1.1亿余元，现场消毒1679万平方米。

据湖南省卫健委公布的数据显示，截至2月5日24时，湖南省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例711例，出院病例56例。目前追踪到密切接触者17020人，已解除医学观察7008人，尚有10012人正在接受医学观察。

多地全面动员联防联控

为打赢疫情攻坚战，湖南省各级疾控部门团结奋战在疫情一线，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，各地区各部门联防联控的措施取得了突出成效。

湖南省委副书记乌兰慰问岳阳市疾控中心一线工作人员

长沙市疾控中心高度警惕并提前部署，密切关注疫情态势，加强监测和排查，制定技术方案并开展培训指导，确保检测规范、快速、准确，为政府决策提供了科学建议。

株洲市疾控中心根据疫情防控进展，实时调整防控策略，创新工作方式，“下沉”技术力量，加强群防群控，防住“最后一公里”。

湘潭市疾控中心多方位、多渠道打造立体宣传，党委书记做客应急广播直播间答疑解惑，为广大市民全方位了解相关政策及科普知识，营造浓厚的宣传氛围。

岳阳市疾控中心统筹协调，超前谋划，完善疫情防控措施，提升疫情防控应急处置和流行病学调查能力，充分发挥“网格+医疗机构+机关学校+网络+部门”的作用，严密摸排、严防死堵。

邵阳市疾控中心工作人员在医院采集检测标本

邵阳市疾控中心及时制定应急预案成立防控领导小组，加强24小时应急值守，开展流行病学调查和实验室检测。

衡阳市疾控中心落实各项防疫措施，承担市县乡村四级联防联控的防疫专业指导和培训演练，以最快速度、最大努力全力织密当地疫情防控网格。

益阳市疾控中心提高思想认识、周密部署，将疫情防控作为首要工作任务，在加强全员培训、专题培训、重点培训和政策宣传的同时，把各项工作落实到位。

常德市疾控中心部署提前做好物资技术储备，深入各区县从严督导疫情防控，应急快速启动实验室病原学检测，利用媒体平台开展健康宣传，筑牢抗击疫情的坚固防线。

娄底市疾控中心消毒组成员在高铁南站指导工作

娄底市疾控中心不分昼夜奔赴现场,开展流行病学调查处置，对样品进行及时检测，到公共场所指导消毒处理，用专业和勇气与病毒“短兵相接”。

郴州市疾控中心及时启动应急预案，严密部署各项防控措施，全力以赴投入疫情防控工作。

永州市疾控中心加强规范技术培训，加强疫情监测研判，把防控工作落实抓实抓细。

怀化市疾控中心党员同志请战奔赴疫情一线

怀化市疾控中心成立防控工作领导小组专题研判疫情形势，严防死守，杜绝疫情输入，市乡村三级干部实行“一人一户一专班”，开展“地毯式摸排”，并用地方特色黔阳渔鼓和快板等编唱《众志成城防新冠》，推出防控琵琶歌。

湘西州疾控中心加强组织领导早谋划，完善工作预案抓落实，及时督导调度强防控，全面加强对各级机构督促指导，精准检测阻击疫情蔓延明方向，加大经费物质投入，统筹兼顾做好各项防控工作。

张家界市疾控中心在车站开展体温监测工作

张家界市疾控中心迅速反应，成立疫情工作组进驻汽车站、火车站和飞机场开展体温监测，招募培训志愿者驻扎社区开展防控工作，创新消毒方法确保消毒效果，确保口罩等物资供应保障。

目前，疫情防控形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题。全省各级疾控战线将密切跟踪、及时分析、迅速行动，坚定有力地做好各项工作，争取早日遏制疫情蔓延势头，打赢疫情防控阻击战。