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交通运输部: 严禁各地违规设卡 阻碍应急物资运输车辆通行

2020年02月06日18:36 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月6日电 （刘卿）6日，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。针对如何保障一线疫区应急物资和人员运输问题，交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示，要严格落实“三个严禁”，即严禁各地无故推诿、搪塞、拖延，不解决问题；严禁各地出台“土政策”阻碍从本地调运应急物资；严禁各地违规设卡，阻碍应急物资运输车辆通行，全力保障各类应急物资运输的畅通高效。

蔡团结介绍，物资运输采取保医疗物资供应和生产生活必需品供应的“双供”措施，严格落实应急运输绿色通道政策。

他指出，保证“双供”运输是交通运输部门天职，绝不能因为运输问题影响“双供”。交通运输部坚持“一断三不断”（坚决阻断病毒传播渠道，保障公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断）和“三不一优先”（不停车、不检查、不收费、优先通行）原则，全力做好物资运输保障。

一是充分发挥物流保障办公作用，24小时实体运转，公开服务电话，做到“一日一调度、一事一处理”，工作列表“销号”管理，确保物资运输保障工作圆满完成。

二是开通绿色通道，全力保障应急物资运输畅通高效。目前，每天通过绿色通道的应急运输车辆达1.3万辆次，同时在武汉周边设立5个应急物资运输中转站，切实保障湖北，特别是武汉应急物资运输需求。

三是加强统筹协调，着力保障各类应急物资运输。统筹公路、水路、铁路、民航、邮政等多种运输方式，挖掘运输资源，全力保障各类应急物资运输畅通高效。截至2月5日，交通运输部已向湖北运送防疫物资和生活物资11.56万吨，运送电煤、燃油等生产物资55.4万吨，武汉水域共保障运送电煤45.7万吨。

四是突出工作重点，及时保障紧急物资及时运输，将群众主要生活物资运输纳入绿色通道范围，保障粮、面、油等群众基本生活用品供应。

五是严格落实“三个严禁”，确保物资运输通道畅通。指导各地严格落实应急运输绿色通道政策，严禁各地无故推诿、搪塞、拖延，不解决问题；严禁各地出台“土政策”阻碍从本地调运应急物资；严禁各地违规设卡，阻碍应急物资运输车辆通行，全力保障各类应急物资运输的畅通高效。

蔡团结强调，各地严格落实短期运送物资司机原则上无需隔离的规定，在各地卫生检验卡口增加防疫检测力量，采用复式检测提高效率，减少车辆排队和拥堵。

蔡团结表示，下一步，交通运输部将继续保障重点疫区的运输需求，全力做好相关运输保障工作，为企业复工复产，为国民经济正常秩序恢复提供有力支撑。

(责编：刘卿、李栋)


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