国家铁路集团回应湖北退火车票问题：车站开放日起30天内均可退票

人民网北京2月6日电（董童）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。国家铁路集团客运部主任黄欣表示，疫情发生以来，铁路部门始终坚持旅客至上原则，连续五次出台和优化退票措施，是根据疫情形势和防控措施变化，以及由此而带来的旅客出行和退票需求变化。

黄欣指出，1月21日、23日、27日、29日连续四次出台退票措施，首先针对武汉，第二次针对全国，第三次针对国务院延长假期，第四次针对旅客由于车站封闭和交通不便没法到车站退票。2月5日出台的免费退票措施，是对前面所有退票措施的集中解读，同时也是期限的延长。

黄欣就共性的问题做了进一步解释。首先是免收退票费问题。对2月5日24时以前已经购买的车票是免收退票费的，针对包括学生票在内的所有票，因为学校假期发生了变化。其次，重点针对需要到车站退票但去不了的这部分人，从21号到现在，全国铁路退票已超9千万张，95%以上都在网上办理。由于网上售票比例提高，以及电子客票的实施，所以很多票都能在网上办理退票。

黄欣表示，对于一小部分不能在网上办理，需要到车站的旅客，专门出台了便于大家退票的措施，具体分为取走纸质车票的、现金支付、电子客票取走报销凭证这三种情况。针对这三种情况需要到车站的，一方面是由于交通不便等各方面的原因不能来车站的我们把继续退票的时间延长到3月31日。当然下一步如果疫情发生了变化，我们还会继续优化。还有像武汉地区、湖北地区，车站已经完全关闭了，想退也没地方退，我们实施的措施是这些车站开放之日起30天内都可以退票。总体来讲就是最大限度的方便旅客来退票。