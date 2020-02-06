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邮政局：做好疫情防控 保证快递小哥和收快递群众安全

2020年02月06日17:48 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月6日电（欧阳易佳）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。国家邮政局市场监管司副司长侯延波在回答记者提问时表示，全国的邮政和快递基层营业网点严格按照《疫情防控期间营业网点操作规范》，全力做好疫情防控期间相关的工作，保证快递小哥和收快递群众安全。

侯延波指出，切实保障人民群众和快递从业人员的生命安全和身体健康，是国家邮政局始终最关心、最重视的问题，目前全国的邮政和快递基层营业网点都按照《疫情防控期间营业网点操作规范》，全力做好疫情防控期间相关的工作。

侯延波介绍，《疫情防控期间营业网点操作规范》主要分为四点，一是营业人员上岗前必须准确测量体温，体温正常方可上岗。上岗期间要求正确佩戴医用口罩，对各类用品用具进行消毒。

二是做好营业场所的消毒通风相关工作，客户进入营业网点要通过体温检测，对于未佩戴口罩的客户，要劝说其正确的佩戴口罩。

三是投递人员要坚持正确佩戴口罩，做好防护，到岗和归班都要进行体温检测。

四是积极推广定点收寄定点投递、预约投递、智能快件箱投递等模式，尽可能减少人员之间的直接接触，最大限度保护一线员工和消费者的生命安全和身体健康。

“自从疫情发生以来，随着防控措施的强化，一些社区、单位、写字楼实行了封闭式的管理，不允许快递员进入，这些举措大大降低了快递员投递的效率。”侯延波强调，据专家介绍，病毒主要通过飞沫和与病人直接接触进行传播，通过邮件快件传播的风险极低，居民可以正常接收邮件快件。

侯延波呼吁，设有智能快件箱的小区能够为快递员打开方便之门，至于其他没有智能快件箱设施的单位和写字楼，也建议能够划定出特定的区域用来收投邮件和快件。

(责编：刘卿、李栋)


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