民航局：累计退票超1300万张 有大量富余运力应对节日后波动

人民网北京2月6日电（董童）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。民航局运输司司长于彪在回答记者提问时表示，通过“严格防”和“精细控”保障旅客安全，同时在客舱内设置“留观区”，应对突发病患情况。

于彪指出，从今年春运整体情况看，受疫情影响，今年客流量下降比较明显。春运假期7天时间旅客运输量仅651万人次，客座率也仅为51.7%。最近一周航班总量仅相当于去年的将近一半，客座率不足45%。加之从1月24日以来航空公司实行免费退票政策，截至2月4日，总共退票累计已超过1300多万张。所以，今年民航不会像往年一样出现返程高峰，现有大量富余运力，能应对节日后波动，并可根据市场需求及时做出调整。

于彪指出，尽管客流量大幅下降，但鉴于防疫形势严峻，民航采取以下应对措施：

第一，把疫情防控作为今年节后运输的首要任务。一是要“严格防”。在旅客登机前加强健康监测，不能把任何问题带进机场、带上飞机。二是落实“精细控”。主要开展几方面工作，首先要加强机场和机上消毒。坚持按照标准规范，按时进行通风，保持客舱空气的新鲜；其次要简化服务程序，通过简化服务程序减少人员接触。要求旅客全部都要佩戴口罩。采取尽量精细化的措施，例如在值机过程中，尽量安排旅客坐的相对分散、相对宽松，从而保持相对安全距离。同时，在客舱内设置“留观区”，应对突发病患情况。长途国际航班一定要用餐时，也要采取临近座位的旅客分批就餐的方式，避免交叉感染。

第二，全力组织好紧急运输保障。随着疫情防控进入攻坚期，应急物资和医护人员的紧急运输任务将越来越重，滞留境外的旅客迫切希望能回到国内，民航局要会同国家相关部门，根据需要及时组织加班包机，保证执行好紧急运输任务，在疫情防控最关键时期，有效发挥民航安全、快捷、跨国优势，全力配合好、打好疫情防控阻击战。

第三，提前谋划恢复生产和促进发展。做好疫情防控同时，加强对其他风险防范。为应对下一步发展，民航局提出“四保”要求，即保安全运行、保应急运输、保风险可控和保精细施策。目前，在积极应对疫情防控同时，民航局已会同国家相关部门提出支持航空企业恢复发展的相关政策，为疫情过后民航企业继续推进高质量发展布局施测。