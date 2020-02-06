抗击疫情，华润医疗战斗在最前线！

抗击疫情的阻击战打响以来，华润医疗旗下110多家医疗机构的白衣战士们在高强度高风险的重压下，一直义无反顾艰苦奋战。特别是最前线的华润武钢总医院、武钢二院，始终牵动着整个华润集团乃至全社会的心。

疫情紧急，武钢两院首当其冲

2020年1月，临近春节，疫情肆虐武汉，这个“九省通衢”的交通枢纽城市，北上南下的必经之地，一时间成为疫情防控阻击战的最前线。在武汉市青山区，坐落着华润医疗旗下武钢总医院和武钢二院，作为武汉市卫健委公布的定点发热门诊和定点救治医疗机构，这两家医院义无反顾率先加入了抗击疫情的战斗。

疫情来势凶猛，两家医院在人员和物资极度紧缺的情况下，依然开辟了“三条战线”。第一战线，武钢两院每天要接诊大量发热患者和收治大量疑似、确诊患者，截止目前，两院累计接诊发热病人2409例（自1月20日武汉市卫健委公示发热门诊名单起），收治疑似病例250例。第二战线，武钢总医院共计派出68名医疗队员，分别支援武汉金银潭医院和武汉市九医院。2月4日，武钢总医院又紧急派出2名医生、4名护士和2名后勤行政人员支援武汉“方舱医院”。第三战线，武钢两院下属3家社区卫生服务中心于1月27日起承担密切接触者访视、疑似患者转运等工作，社区卫生服务中心防控压力骤增，医院还要抽调医护人员支援社区中心。

疫情紧急，物资短缺，多线作战，使得一线的医务工作者及后勤保障人员面临着巨大的压力。武钢总医院金志刚院长，长期吃住在医院；武钢二院许平院长亲自上阵，筹备病区；还有更多的党员和普通员工，放弃休假，放弃亲人团聚，取消婚礼，离开生病的亲人，用顽强的意志力和必胜的决心坚守在最危险的地方。前线频频发出感人的声音和事迹，武钢两院时刻牵动着大家的心。

疫情蔓延，旗下医院全面应战

华润医疗下属医疗机构分布在北京、江苏徐州、山东济南和泰安、安徽淮北和合肥、湖北武汉、广东广州和深圳、广西南宁等地。除武汉以外，其他地区的各家医疗机构，也均在各属地卫健委统一部署下，积极应战。

华润医疗旗下的北京京煤集团总医院、北京市门头沟区医院、北京市门头沟区中医医院、北京市门头沟区妇幼保健院、北京市健宫医院、北京市顺义区空港医院、顺义区第二医院、淮北矿工总医院、济南重汽医院、徐州市矿山医院、中能建安徽医院、广西水电医院、淮北市精神（心理）卫生中心均设立发热门诊，排查发热患者。北京市门头沟区医院、淮北矿工总医院、北京市顺义区第二医院均被属地卫健委指定作为接收“肺炎确诊患者”的定点收治医院。

淮北矿工总医院的5名医护人员已于1月27日到达武汉上阵一线。按照北京市卫健委统一部署，北京京煤集团总医院的16名医护人员已集结完毕，随时准备出发支援疫区。另外，华润医疗各医院踊跃报名，由北京市健宫医院、泰安市立医院和徐州矿山医院的81名医护人员组成的内部医疗预备队已集结完毕，随时准备出发支援武钢两院。泰安市立医院出动负压救护车、移动车载CT组成巡回医疗队深入基层医院排查疑似患者，从源头上遏制病毒的传播。

在防控疫情期间，很多慢性病常见病患者不方便到医院就诊，并且对病毒有恐惧担忧情绪，华润医疗马上推出了以视频咨询为主的 “华润医疗在线咨询平台”。由华润医疗旗下多家医疗机构的呼吸科、内科、感染科、重症医学科医师轮流排班，24小时为群众提供免费线上健康咨询，传播防控常识，引导群众合理就医，减少医院人群聚集和交叉感染，在疫情肆虐时期，通过“互联网+”的手段保障人民群众健康。

线下治疗与线上问诊同步开启，医护人员们竭尽全力。截止目前，华润医疗武汉地区以外的成员医疗机构累计接诊发热患者4774人次，各家医疗机构均按照属地卫健委要求，严格落实疫情防控相关要求，并结合疫情变化及时调整工作方案，积极应对各类突发状况。

物资紧张，采购部门多方筹措

随着疫情蔓延，全国各地均启动公共卫生事件一级响应，防护物资异常紧缺。华润医疗供应链管理部一直具有集中采购的丰富经验，他们发挥全国业务渠道优势，及时启动广东、山东、上海、北京、辽宁、安徽、河南、河北等多区域的全国采购、区域调拨、渠道属地对接等高效采购的模式，与华润医药等兄弟单位充分协同，运用空运陆运相结合的方式，尽力保障各医院的防护物资供应。

截至目前，供应链管理部为各医院采购配送各类市场紧缺但需求量大的防控物资，包括N95型防护口罩15198个，外科口罩242320个，防护服3620件，隔离衣7168件，护目镜2009个。此外，协助医院采购空气消毒机、呼吸机、湿化治疗仪等各类疫情防控所需设备若干。

在全国各地医疗机构都面临物资短缺的情况下，华润医疗的供应部门实现了一线医院防护物资保障供应“不断货，紧平衡”。

党员争先，全员齐心支援一线

1月13日，华润医疗总裁成立兵亲赴武钢两院调研疫情情况。1月19日-20日，受公司管理团队委托，公司副总裁吴新春到武钢两院，慰问参与病毒性肺炎救治的临床一线医务人员。1月23日，华润医疗发出致武汉全体员工的慰问信，希望全体医护人员做好个人防护，确保自身健康安全。同日，公司委派应急防控工作组副组长、公司副总裁吴新春再次到武钢两院一线慰问，同时发放慰问金。

1月24日，华润集团发出《致华润医疗、华润医药的慰问信》，集团领导高度肯定大家的奋战精神，并对奋斗在抗击疫情一线的全体员工致以崇高的敬意和诚挚的感谢。同日，华润医疗党委书记兼总裁成立兵发表新年致辞，代表华润医疗管理团队，向所有医务工作者表示由衷的敬意，希望各位同事一定做好防护，保重身体。

此外，武钢两院都成立了由持证心理咨询师组成的心理疏导小组，并向员工公布了联系方式。员工可以自主联系心理疏导小组；如在工作中发现员工有心理波动，院方也会安排心理疏导小组主动干预。

为了增强员工抵抗力，华润医疗指示武钢两院为一线员工注射丙种球蛋白、服用中药等预防措施，为了减少和避免员工感染，武钢两院将确诊或疑似感染的员工留本院治疗，给予最好的治疗及关爱。

公司总裁成立兵反复强调，要给医护人员创造安心安全的条件，不能让一线的白衣战士们流汗又流泪，要给予最大程度的支援和关怀！

倍感温馨，华润集团倾力相助

自疫情发生以来，华润集团傅育宁董事长、王祥明总经理、王春城副总经理时刻关心一线医务工作者，第一时间发来慰问信，针对医疗物资短缺的情况，领导们亲自联络物资和药品支援华润医疗，让员工们备受鼓舞！

各兄弟单位纷纷倾力相助，华润大家庭的温暖让这个冬天变得没有那么寒冷。华润医药首席执行官韩跃伟组织医药商业各个下属公司与华润医疗主动对接，安排专门车辆为武汉医院调集运送防护物资。他们还积极协助处理武汉两家医院接受的国内外捐赠，在合肥建立临时捐赠物资中转基地，承担湖北省外捐赠物资的接收、分检及运输任务，大大提升了效率，减轻了两院的工作压力。

截止2月3日，武钢两院共计收到捐赠总额逾300万元，这些款项将全部用于抗疫一线。除此之外，华润慈善基金组织华润集团各板块员工对武钢两院进行捐助，截止目前，募集捐款金额已超过350万人民币。

华润旗下CMH健康基金合作股东日本三井物产积极支持华润医疗，捐赠的首批医疗物资包括大量医用隔离衣，医用手套和医用口罩等，将陆续从日本运抵武汉。

华润医疗/CMH基金董事长胡定旭先生介绍说，三井在得知武汉医院物资紧缺后，马上调集旗下医疗资源，慷慨捐助，首批物资已启运，后续还将继续收集相关医疗物资。另一合作股东厚朴投资组织捐款，支援武钢总医院。

此外，华润医药、华润电力、华润怡宝、华润万家、太平洋咖啡和华润五丰等兄弟单位为医院提供各类物资和捐助，让他们充分感受到来自华润大家庭的温暖、和央企的强大资源助力！

疫情阻击战进入白热化阶段，华润医疗已经做好了应对更为严峻形势的准备。

疫情就是命令，防控就是责任。“仁心仁术 康泽天下”的使命已镌刻在每一位华润医疗人的心中。面对疫情，华润医疗人义无反顾、决不退缩！