家门口的战“疫” 记主动作为的巾帼志愿者

孙毅已经不记得多少天没有见到女儿了。

购物资、做登记、测体温……每天超过12小时在岗。

不满3岁的女儿从没离开过妈妈，这次只能放在婆婆家。提起女儿，忙碌得几乎忘我的孙毅眼里涌出了泪花。

马上，调整情绪后，跟随同样身着“粉马甲”的姐妹们，孙毅继续步履匆匆。

此刻，她的身份，清晰地印在马甲上——巾帼志愿者。

抗击疫情以来，孙毅和天津西青区“粉马甲”们一起一直活跃在大街小巷，她们统一穿着粉色马甲分外醒目，也时刻温暖人心。

贴心地为隔离者购买生活必需品，不分昼夜地张贴温馨提示，一遍遍地号召大家戴上口罩，背上重重的消毒水桶清洁消毒……

当前，在全国人民众志成城、团结奋战，正在打响一场疫情防控阻击战的关键时刻，劝导、宣传、防护、消杀、排查……防控疫情各项工作中，有需要的地方就有巾帼志愿者的身影。

告急！告急！

2月2日零点11分，一条紧急招募令在福建省南平市顺昌县乡村妇联主席群刷屏。

原来，2月1日晚10点，县里口罩告急，为守护奋战在抗击疫情一线人员的健康和安全，急需一批会手工懂缝纫的志愿女工，赶制出2万只民用口罩。

接到任务后，县妇联连夜发出招募令，群里一呼，百人响应。第一条招募令发布后，巾帼志愿者纷纷响应——

发出招募的当天上午10时许，由巾帼志愿者们合力制成的第一只口罩就诞生了！

连日来，在顺昌县城区的金城服装厂厂房内，缝纫机不停地高速运转着，巾帼志愿者们分工协作，裁剪、叠布料、缝纫、剪线头、杀菌、包装等一道道工序紧张有序地进行，一个又一个爱心口罩在这里“新鲜出炉”。

疫情就是命令，要与时间赛跑。

编微信、打电话、发短信，“集结号”在各级妇联中迅速吹响，巾帼志愿担当速度振奋人心。

“我先报名！那么多‘逆行者’冲上最危险的地方，咱们还能做点儿啥，对吧？” 平度市税务局妇委会主任王相慧迅速响应。

“我报名，再带10个员工去。”平度市巾帼创业者协会会员、爱心大姐服务社经理廉丽华斩钉截铁地说。

“我们单位一名男同事想报名，可以吗？”平度市财政局李登峰委托单位妇委会给他报名。

……

1月29日晚8点，山东平度市委、市政府召开紧急会议，对调派人员支援青岛百胜医疗卫生用品有限公司生产防疫用品进行部署。

短短两个小时后，50多名巾帼志愿者集结完毕。次日，先后有20多名志愿者投入工作岗位。

发挥专业所长，提供针对服务，巾帼志愿者们在心理疏导、居家服务中亦发挥着独特作用。

“您好，我是一名高三学生的爸爸，自从学校通知推迟开学后，孩子在家很烦躁，无法专注于学习，孩子马上面临高考，我们作为家长很担心……”

2月3日下午，一通长达20分钟的心理咨询疏导电话，让安徽旌德县中学的这位家长紧张了几天的心情舒缓下来。

在安徽，全省招募心理咨询巾帼志愿者，已有10个地市开通心理咨询专线，共同为广大市民家庭、一线战“疫”人员提供远程心理咨询，帮助大家为心灵戴上防护“口罩”。

如何解决好疫情防控期间出现的相关法律问题，同样是责任。

在江苏淮安，疫情防控阻击战打响以来，“守护花开·淮安市巾帼律师公益联盟”主席、江苏引航律师事务所主任潘虹主动与市法律援助中心对接，并向联盟巾帼律师发出倡议，组织一批有爱心和责任感的联盟律师开辟线上免费法律咨询通道，让有需求的群众足不出户即可获得暖心的法律服务，助力疫情防控。

潘虹的倡议迅速在联盟巾帼律师中得到积极响应，数十名巾帼律师踊跃报名参加线上免费法律咨询通道的值班工作，为战胜疫情贡献力量。

在特殊时期，其他姐妹也在通过一些特殊的方式履行职责使命。

为抗击疫情，浙江省安吉县又出现了一种新微家——从未谋面、短期内也无法碰面的姐妹建立起“不见面”的临时妇女微家。

这是安吉县昌硕街道一群来自五湖四海的居家医学观察姐妹通过巾帼志愿者们的召唤，在网上“聚”到了一起。

截至2月4日，昌硕街道的473名居家医学隔离对象中，陆续有30多名姐妹在网上相聚，其中有12名是来自各地不同党组织的党员。她们有的来自上海、武汉，有的刚刚走上工作岗位，有的刚退休，有的来自企事业单位，有的在创业。因为这场疫情，她们的人“聚”在安吉，“聚”在街道。因为这个“家”，她们凝心向党，日日报到。

她们在网上、在微信上开展“居家观察我带头”行动，互相推荐励志书籍、家庭教育书籍等。还有党员姐妹在群里重温入党誓词。她们互相鼓励，祝福大家早日走出居家观察期。

解除观察之日，就是退出这个“不见面”的“家”之时。大家“在一起”的时间一般只有14天，但纷纷相约：疫情结束之时，便是相会之日。

5日，全国妇联发出倡议，号召广大巾帼志愿者再接再厉，弘扬志愿精神和雷锋精神，着力社区防控，着重邻里关爱，守护小家健康，多做强信心、暖人心、聚民心的好事实事，进一步彰显在社会生活和家庭生活中的独特作用。有这样一些人，她们放弃家庭，不顾危险，勇冲一线。

倡议发出后，广大巾帼志愿者纷纷表示，在抗击疫情的基层工作中要主动作为，以抗击疫情的坚定行动，打赢家门口的战“疫”。

“谢谢家人的全力支持，也请亲人们原谅我们的‘不见面’，愿春暖花开时，你我不用戴口罩，繁华与共。”一位奋战在一线多日的巾帼志愿者道出了所有巾帼志愿者姐妹的心声。（高丽 吴军华 茹希佳 姚建 王蓓 姚改改）