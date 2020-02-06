管理靠“分色” 宣传靠“啰唆”

疫情就是命令，防控就是责任。当前，全国打响了防疫战，北京部分农村地区结合本村实际情况，针对不同人群的特点，探索实施了“分色管理”“多渠道、高频次”宣传等模式，有效推动了防疫管理工作开展。

14天后“粉证”换“蓝证”

2月1日中午，李新华夫妻拉着两个大行李箱，正在顺义区后沙峪镇铁匠营村口进行登记。姓名、身份证号、身份证地址、返回的城市等事项都需详细登记在册。

“我们刚从河北承德回来，几天前就收到了房东的微信，告诉我们现在村里检查得很严格，回来后要主动隔离14天，让我们积极配合。”李新华说，“为自己，为别人，也为社会，我们肯定会配合。”

中国妇女报·中国妇女网记者注意到，登记完相关信息后，村里的工作人员给了李新华一张粉色卡片。这正是铁匠营村实施的“分色管理”。

据村党支部书记、村委会主任王学文介绍，卡片分为蓝、粉两种，对于春节前后未出京的流动人员，由房东将相关信息反馈至包片的实有人口管理员，由实有人口管理员核实后，为其发放蓝色证件，凭蓝色证件可以自由进出村内；对于春节期间返京的流动人员，在村口检查岗登记后，由实有人口管理员与房东核实相关信息，现场为其办理粉色证件，并在证件上标记返京日期，待其自行在家隔离14天，期满后无发热、干咳等症状，可换取蓝色出入证。同时，在隔离期间，由房东负责日常监管并做好服务保障。

站在一旁的张阿姨，正是李新华的房东，“吃的用的我都会给他们送去，上面是这么规定的，我们会照做。”张阿姨一边说着，一边用手机拍下了李新华的身份证和粉色卡。

“对于还没回来的租户，我也按照村里要求主动联系了，宣传了村里的防疫政策，告知若无要紧事能延后回京的尽量延后。”张阿姨说。

为何要如此仔细区分？王学文表示，铁匠营村位于顺义区西南部，紧临首都国际机场，村里常住人口1750余人，流动人口有1.1万余人，人口严重倒挂。因此，防疫工作难度较大，含糊不得。

疫情防控工作开展以来，该村便开始实施封闭式管理，仅保留2个出入口，安排人员24小时在岗在位，每个岗位4名保安、2名志愿者、2名村里的工作人员、1名实有流动人口管理员，对进出村车辆、人员进行全面登记。

“目前，已有2700人领取了蓝卡，603人领取了粉卡。在领取粉卡的人群中，有13人是从湖北返京人员及密切接触者，我们安排了专人，严格实行24小时看护。”王学文强调，“截至目前，我们采取的流动人口分级分类管理模式，促进了疫情防控工作整体平稳有序运行。”

实行“分色管理”的还有平谷区刘家店镇，该镇实行的是红、橙、黄、蓝四种颜色的区分和管控。

刘家店镇党委书记刘晓东介绍，对去过湖北、广州、深圳、成都、杭州、长沙、宁波、郑州等重点疫区的人员实施红色一级管控，实施专人专管理；对去过河北、陕西等疫情高发地区的人员实施橙色管控；对从宁夏、新疆等地回来的人员实施黄色管控；其他地区回来的为蓝色管控。

而对于红色一级管控人员，镇里要求做到“八个必须”：必须入村先消毒、必须14天居家隔离、必须排查密接人群、必须专人盯守、必须做好生活保障、必须加强宣传教育、必须每日监测报告、必须做好极端情况专业处置准备。

而在“分色”之前，镇村干部就已分成48组，进村入户开展地毯式排查，及时全面掌握所有人员情况，宣传新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控举措，实现镇村全覆盖。

农村宣传工作就要“婆婆妈妈”

2月1日，记者来到刘家店镇行宫村村口时，正赶上每天两遍的大喇叭广播时间，村书记兼主任王彦林用沙哑的嗓音喊着：“下地干活儿也要戴口罩，在街上不要聚集，也不要串门儿了，特别是年纪大的，一些老观念、老思想要解放，通过这几天的观察，大家伙儿的表现都非常不错，感谢大家伙儿的理解和支持……”

“跟村民说话得大声说，得说大白话，最近说得有点儿多了。”王彦林说。

利用大喇叭广播、一封信、微信、入户、悬挂条幅、广播车等多渠道、高频次宣传，用群众听得懂、易明白的语言宣传——这是刘家店镇宣传工作的做法。

“我们为各户及企事业单位发放了市政府‘四方责任’通知书3000份、《刘家店镇致村民的一封信》4000份，制作宣传条幅108个。每日镇微信公众号发送疫情防控相关消息、智能广播定点播放、流动车辆随时入村宣传……”刘晓东表示，“光入户宣传，我们就已经进行了六轮次了。感觉是啰唆了点儿，但对老百姓有帮助。”

而铁匠营村则采取“六起来”的方式，即宣传海报贴起来、镇村干部入户讲起来、政府通告发起来、微信群里点起来、红袖章走起来、高音喇叭响起来。

“这就是在村里工作的特点，卡口要做到‘六亲不认’，宣传就要做到‘婆婆妈妈’。”刘晓东表示，只有这样才能把科学的防疫知识深入到村民心里。（记者 富东燕）