抓好“三农”重点工作 确保如期实现全面小康

近日，中共中央、国务院印发2020年中央一号文件——《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》。文件公开发布之际，中央农办主任、农业农村部部长韩长赋就文件制定印发和贯彻落实等问题，回答了记者的提问。

韩长赋表示，今年中央一号文件以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对“三农”工作作出了全面部署。明确了工作重点，就是对标对表全面建成小康社会目标，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务；强化了政策举措，针对基层干部群众反映强烈的问题和工作落实中存在的薄弱环节，有的放矢、精准施策，提出了一些含金量高、可操作性强的政策举措，进一步强化了补短板的政策支撑保障；强调了抓好落实，围绕补上影响脱贫攻坚质量和全面小康成色、到2020年必须补上的突出短板，逐项抓好落实，确保如期完成。

“今年中央一号文件对标对表全面建成小康社会目标任务，提出了农村基础设施和公共服务8个方面的短板。”韩长赋指出，需要强调的是，今年中央一号文件提出的补短板任务，重点是针对全面建成小康社会目标的，不是完成现代化的短板。因此，补短板必须坚持从农村实际出发，因地制宜，尊重农民意愿，尽力而为、量力而行，把当务之急的事一件一件解决好，力戒形式主义、官僚主义，防止政策执行简单化和“一刀切”。

“在当前宏观经济下行压力加大背景下，农民增收形势不容乐观，必须主动作为，多渠道促进农民持续增收。今年中央一号文件强调，要发展富民乡村产业、稳住农民工就业、稳定农民转移性收入。”韩长赋说。

2019年，我国粮食产量创下历史新高，连续5年稳定在1.3万亿斤以上。韩长赋指出，今年中央一号文件强调，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量，释放了鲜明的政策信号。要压实各级责任、保护农民种粮积极性、调动地方抓粮积极性、加强技术服务。

生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事。对于加快恢复生猪生产，韩长赋指出，今年中央一号文件强调，压实地方责任、落实支持政策、抓好疫病防控、推进转型升级、加强市场调控。

韩长赋表示，2020年是农村改革承前启后的一个关键年份，必须切实抓好党中央部署的各项重点改革任务，进一步激发农业农村发展活力。要完善农村基本经营制度、扎实推进农村土地制度改革、深入推进农村集体产权制度改革。

韩长赋强调，此外，今年中央一号文件还对中央部署的供销合作社、农垦、国有林区林场、集体林权制度、草原承包经营制度、农业水价、农业综合行政执法等重大改革任务进行了部署。其中不少任务是以2020年为时间节点的，要逐项推进落实落地，确保按时完成、交账销号。