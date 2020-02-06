为什么第一个上报疫情的是她？

“非常时期，咱们见面不握手，抱下拳就可以了。”拒绝了和中国妇女报·中国妇女网记者的握手，透过口罩，轻柔的声音里传递着温暖和力量。虽然在一线连续作战多日，54岁的张继先看起来依然干练。作为湖北省中西医结合医院（新华医院）呼吸与重症医学科主任，她因发现新型冠状病毒肺炎患者后最早和院方一起上报，经媒体报道感动无数网友，她被称赞为人民的英雄。

发现病毒 及时隔离

2019年12月27日早上，呼吸科交接班时，张继先发现前一天收治的3位患者的胸部CT片，呈现出与其他病毒性肺炎完全不同的改变。3位患者中，其中两位老人还是一对夫妻。

在2003年“非典”疫情防治中，作为江汉区专家组成员，每天下到各个医院排查疑似者的张继先，凭着一个医生的责任和对传染病疫情的高度敏感，她感到“这里有问题。”

经过询问，两位老人家住医院附近，身体不舒服已有时日。26日下午，因发烧咳嗽，两位老人走着来到医院就诊，并当即被收治入院。

张继先还得知，老人生病后，他们的儿子一直在照顾他们。27日上午，儿子为两位老人办理完相关手续后，张继先建议他也去做个CT检查。

检查结果“确实有问题”，没有任何症状的儿子，他的肺部和父母有同样的表现。

同一天，4个肺部同样表现的病人，3个是一家人，一个是华南海鲜市场的商户。张继先心中的疑团越来越大，“一般来说，一家来看病，只会有一个病人，不会3口同时得一样的病，除非是传染病。”

为了避免交叉感染，张继先当即作出决定，在呼吸科病房隔出一块与其他区域相对独立的地方，把4名病人单独隔离。给病人做了甲流、乙流、合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、衣原体、支原体等与流感相关的检查，病人全部呈阴性，从而排除了流感。

当日，张继先把这4人的情况向医院领导及相关部门作了汇报，医院立即上报给江汉区疾控中心。张继先也成为全省疫情上报“第一人”。

不巧的是，12月28日、29日两天，门诊又陆续收治了3名同样来自华南海鲜市场的病人，他们的症状和肺部表现一致，只是轻重有区别。张继先当即把他们全部收治进隔离病房。

团队无一人感染

“这个病到底是否具有传染性？”张继先敏锐地意识到情况不对，她再次向医院报告了病人的收治情况。同时，张继先提醒医护人员，这个病可能有传染性，她严格要求大家一定要做好自我防护。她从网上团购了30件帆布衣服，在进入隔离区域时，要求大家多加一层。隔离区内的所有医疗用品均不可与其他病人混用。为了避免二次感染，她要求医疗废弃物做好单独处理。

对于张继先的上报，院领导决定召开多部门会诊，并再次向区里和市里进行了报告。12月29日下午，医院召集了呼吸科、院感办等10名专家，大家对这7个病例进行了逐一讨论，影像学特殊，全身症状明显，实验室检查肌酶、肝酶都有变化。

专家们一致认为，这种情况确实不正常，要引起高度重视。当了解到还有两例类似病史患者，已经在同济医院、协和医院治疗，留下来的地址也是华南海鲜市场后，医院高度重视，立即决定向省、市卫健委疾控处报告。

29日，省卫健委疾控处和市卫健委疾控处快速反应，指示武汉市疾控中心、金银潭医院和江汉区疾控中心的工作人员来到医院，开始流行病学调查。傍晚，武汉市传染病定点收治医院相关专家来到湖北省中西医结合医院，逐一查看了这7名病人，接走了6名，其中轻症3名、重症3名，另1人留下继续治疗，1月7日病愈出院。

由于处理得当、上报及时，张继先和她的团队奇迹般的无一人感染，她说：“疫情发现越早越有利于控制。我们现在感觉自己做对了！”

现在是“白衣战士”

2020年的元旦期间，呼吸科的门诊量开始激增，由原来一天100人左右，增加到230人左右，收入院的像原来那7名病人那样的也越来越多。1月17日，医院将住院部一楼改造成为专门的隔离病区。1月30日，医院作为第三批新型冠状病毒感染的肺炎治疗定点医院。医院改造成立了6个病区设置了160张床位，承担着新型冠状病毒感染的肺炎重症患者的救治任务。

张继先“像救火队员一样”，在离新型冠状病毒感染的肺炎疫情最近的地方战斗。作为呼吸内科主任，她不仅每天要对160位病人查房了解病情，制定诊疗方案，遇到危急重病人，还要带领团队通宵达旦抢救。

疫情的发生，不仅对病人健康造成严重危害，更是对医护人员的巨大考验。一上午4个小时高强度工作，医护人员都会浑身湿透，不能吃东西、不能喝水、不能上厕所，还要不停地对病人进行生活和医疗处置，有时遇上情绪焦躁甚至不理解的病人，大家还要进行安抚，鼓励患者战胜疾病。

防护服不透气，还要戴N95口罩，几个小时下来，身上都是湿了又干，干了又湿，为了减少上厕所的次数，医护人员几乎一天都不怎么喝水，忙起来，吃饭也不能准点，因为统一佩戴的N95口罩防护比较严，许多人鼻梁和眼下都生了压疮。“可想到我们现在坚持工作，才能让更多患者得到治疗，就没有人抱怨，大家都在全力做好自己的医疗工作。”说起自己的团队，张继先满是骄傲。

当看到科室有部分年轻医护人员的心理有波动，产生紧张和焦虑情绪时，张继先为大家加油鼓劲，她告诉团队，以前我们是“白衣天使”，现在我们是“白衣战士”，只要大家团结一心，共克时艰，什么问题都难不倒我们，一定能打赢这场疫情防控阻击战。（记者 徐旭）