北京：疫情防控期间禁止各类群体性聚餐

昨日，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会举行，本市发布《关于进一步加强疫情防控期间群体性聚餐管控的通知》（以下简称《通知》），明确要求疫情防控期间禁止餐饮服务经营者和个人组织、承办各类群体性聚餐活动，对于已经订餐的，应取消或延期举办。违规开展群体性聚餐的行为，将依法从严从重从快查处。

聚餐活动应取消或延期举办

群体性聚餐可能造成肺炎疫情扩散的危害性，也是市民关注的一个热点话题。

昨天的新闻发布会上，北京市市场监管局副局长陈言楷介绍，市市场监管局与市卫健委、市商务局联合印发了《通知》，明确要求：禁止餐饮服务经营者和个人组织、承办各类群体性聚餐活动，对于前期已经订餐的，餐饮服务经营者应尽快与订餐单位或个人取得联系，取消聚餐活动或延期举办。同时，农村集体聚餐承办者在疫情防控阶段不得承办包括节日宴席、生日宴席、升学宴席等任何形式的农村集体性聚餐活动。

严防疫情通过餐桌扩散

市市场监管局相关负责人表示，在传染病疫情防控工作中，切断传播途径是控制疫情蔓延最有效的手段之一。目前已经确定，本次新型冠状病毒感染的肺炎可以通过人与人直接的接触进行传播，群体性聚餐等人群聚集活动会明显增加疫情传播的几率，给防控工作带来困难。因此，在当前疫情防控的关键时期，在本市餐饮服务领域禁止群体性聚餐的要求是非常必要的。

“相关单位要将《通知》要求贯彻到辖区内所有餐饮服务经营者、街道办事处以及居民委员会、村民委员会，通过广泛宣传，最大程度减少餐饮环节群体聚餐数量，严防疫情通过餐桌扩散。”该负责人表示，本市将通过12345热线等投诉举报渠道，及时受理、快速处置违反上述规定的投诉举报信息，对举报违规开展群体性聚餐的行为，要迅速核查，依法从严从重从快查处，做到发现一起，查处一起。

不得现场加工宰杀活禽

市市场监管局副局长陈言楷表示，餐饮服务经营者是餐饮环节疫情防控工作的第一责任人，要求全市餐饮服务经营者严格履行五项规范操作，特别提出不得在经营场所内圈养、宰杀和加工活的禽畜类动物；不得在门店及第三方餐饮平台上加工、销售野生动物及其制品。

此外，餐饮服务经营者要严格落实从业人员健康体检及每日晨检制度，一旦发现发热、咳嗽、腹泻、手外伤等症状，要立即调离工作工位，必要的隔离治疗并上报属地疾病控制部门；保证操作区域环境卫生干净整洁，动物性原料、植物性原料、水产原料以及生品、半成品、成品要分开操作或贮存，避免交叉污染；餐饮具和工用具要按照相关规范要求进行清洗消毒。使用化学消毒的，要保证消毒流程和消毒液浓度配比正确；使用物理消毒的，要保证消毒设备作用时间和消毒温度达到要求。

文/本报记者 王斌 刘洋

关注

外卖送餐必须全程佩戴口罩

北京市市场监管局副局长陈言楷介绍，北京现有餐饮服务单位共87000余户，目前尚在营餐饮单位11500余家，占比13%左右。本市要求在疫情防控时期，经营中的餐饮服务单位严格落实主体责任，禁止经营野生动物，不得在经营场所内圈养、宰杀和加工活的禽畜类动物；不得在门店及第三方餐饮平台上加工、销售野生动物及其制品。

此外，现阶段外卖还能订吗？送餐人员的健康有保障吗？网络第三方平台送餐该如何加强管理？陈言楷表示，北京主要的网络订餐平台是“美团”和“饿了么”，疫情防控期间日送餐量为40万单，较前期有所下降，目前提供送餐服务的配送人员近2万人。在疫情防控时期，要求网络第三方平台应当加强对送餐人员的健康管控，包括每日进行体温监测并严格记录，送餐过程必须全程佩戴口罩。同时，严格要求外卖送餐人员采用“背对背”的取餐和送餐形式，避免送餐人员和餐厅服务员及顾客直接接触。

加快开发快速诊断产品

战胜疫病离不开科技支撑。北京市科学技术委员会主任许强介绍，本市支持军科院、军事医学研究院合作开发了病毒核酸类检测关键技术，首批获国家药监局批准用于临床诊断。目前正在加快开发免疫法、快速PCR法等快速诊断产品。同时，推动京天成、神州细胞等完成了病毒抗原关键蛋白和相关特异性抗体，为下一步药物和试剂开发提供关键核心原料。在支持疫情防控所需药品生产方面，根据近期国家推出的诊疗方案，本市主动服务以岭药业、同仁堂、聚协昌、凯因科技、三元基因等企业，在春节期间积极调整计划，优先安排纳入方案的药物生产，主要包括连花清瘟胶囊（颗粒）、金花清感颗粒、重组人干扰素注射液等。

市民免费与医生视频“面对面”

北京医学会会长封国生介绍，为方便市民足不出户即可得到专家的咨询解答，避免或减少市民到医院咨询而产生交叉感染的风险，北京医学会牵头搭建了“北京市新型冠状病毒感染的肺炎线上医生咨询平台”。自2月1日平台启动以来，上线医生超过4600名，累计收看270万人次。

据介绍，平台免费为市民服务，及时准确发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情的最新情况。建立了新型冠状病毒感染的肺炎方面的知识库、问答库，向市民普及新型冠状病毒感染的肺炎知识、防治措施、就诊信息等。平台还开设了专家视频功能，组织呼吸、感染、感控、重症以及儿科、产科、肿瘤、心脑血管和全科等方面的知名专家，通过视频方式讲解疫情防治、就诊等方面的知识。每天分时段请不同专业的权威专家通过视频直播方式就市民关心的问题进行解答。此外，市民可通过留言等方式，向医生进行提问，医生就市民提出的问题给出专业解答。

本组文/本报记者 王斌 刘洋

发布

又有1例新冠肺炎患者出院

昨天的发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍了北京新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况。北青报记者了解到，北京又有1例新型冠状病毒感染的肺炎患者出院。该患者25岁，1月29日出现症状，1月31日收入北京佑安医院，经过医护人员精心治疗后，符合出院标准，已于2月4日出院。

2月4日0时至24时，北京新增25例新型冠状病毒感染的肺炎病例，其中14例有湖北及其他省份接触史，10例为确诊病例的密切接触者,1例无湖北接触史。均已送至定点医疗机构进行救治。

截至2月4日24时,北京累计确诊253例。其中东城区6例、西城区29例、朝阳区43例、海淀区45例、丰台区20例、石景山区7例、门头沟区3例、房山区11例、通州区13例、顺义区6例、昌平区15例、大兴区29例、怀柔区4例、延庆区1例，外地来京人员21例。平谷区、密云区尚未有病例。

253例确诊病例中，男性病例126例，占49.8%，女性病例127例，占50.2%；年龄范围为9个月～91岁，其中5岁以下10例，占3.9%，6岁至17岁8例，占3.2%，18岁至59岁172例，占68.0%，60岁及以上63例，占24.9%。目前，北京死亡1例，出院24例，228例在定点医院进行隔离治疗，其中危重型10例。