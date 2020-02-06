同心抗疫 澳门在行动

澳门特区行政长官贺一诚2月5日发出公开信，呼吁全体公务人员继续努力，携手社会各界奋力抗击疫情，争取社会正常生活早日恢复。截至当天下午4点，澳门累计出现10例新型冠状病毒感染的肺炎病例。这个春节，澳门入境游客骤减七成多，但防疫压力依然巨大。为妥善应对疫情，澳门特区政府连日来推出了包括加强入境管控、推迟开工开学、发放社会福利等组合措施。

把好入境关口

澳门是旅游城市，七成游客来自内地。澳门特区政府评估认为，无需将所有内地游客拒之门外。澳门特区政府新型冠状病毒感染应变协调中心1月26日宣布，自1月27日零时起，所有来自湖北省和在入境澳门前14天之内曾到湖北省的非澳门居民，须出示由合法医疗机构发出的无感染新型冠状病毒的医生证明书才可入境澳门。

应变协调中心同时宣布，将全面测试所有在澳门的湖北省旅客，如无病征可自行返回内地。否则自1月27日上午9时起，对2019年12月1日至2020年1月26日入境澳门未离开的1113名湖北省旅客进行集中统一管理，在隔离中心隔离至签注有效期满或者计划行程到期送离澳门。

为加强疫情防控，澳门与珠海建立了两地疫情防控信息沟通机制。澳门特区政府卫生局和珠海市卫生健康局经协商达成共识，在关口实施“双保障”“双向测温”，禁止发烧人士进出澳门或珠海，避免有患者来往两地。定时每日沟通两地疫情及病例实况，保持密切联系。

贺一诚此前在疫情通报记者会上宣布，任何人有发烧症状，不得离境。他表示：“目前珠海市政府保证发烧人士不输入澳门，出入境都要监控，对澳门来说，同样要做好这件事，不能把疫情带到珠海。”

受疫情影响，近期赴澳门游客大幅减少。澳门特区政府旅游局2月1日发布的数据显示，1月24日至30日的春节假期期间，入境澳门旅客（除外地雇员及学生）总量约26万人次，较去年春节七天假期下跌78.3%。今年春节7天假期的入境旅客人数中，来自内地和港台地区的占90.1%。

防疫贵在速度

防疫如救火，快速反应必不可少。1月20日内地专家证实新型冠状病毒有人传人风险，21日澳门特区政府即设立新型冠状病毒感染应变协调中心。1月22日，应变协调中心在特区政府总部召开新闻发布会，确诊澳门首例新型冠状病毒感染的肺炎病例，患者为一名来自武汉的旅客。

1月23日，澳门确认出现第二宗新型冠状病毒感染的肺炎病例，澳门特区旅游局当天发出通知，取消一系列新年庆祝活动，包括金龙和花车巡游、烟花汇演等，避免出现交叉感染的情况。

2月4日，澳门出现两例新型冠状病毒感染的肺炎病例。同一天，澳门特区政府宣布暂停澳门博彩企业和娱乐场所运营。此前，澳门特区政府已限制所有在入境澳门前14天之内曾经到过湖北省的人员进入娱乐场。

保持充足的卫生物资供应对防疫至关重要。澳门特区政府网站公布，首轮保障口罩供应澳门市民计划至2月2日已售出超过500万个口罩；正展开的第二轮计划也备有充足数量的口罩供市民购买。澳门特区经济财政司司长李伟农表示，政府相关团队正积极向外采购更多口罩，到2月13日前，还将有400万个口罩运抵澳门。

贺一诚在2月5日的公开信中说，广大医疗机构人员以及保安部队连日来身处防疫的最前线，经常与确诊患者及疑似病例接触，身心承受着巨大的安全风险和压力。政府承诺将尽最大的努力，优先确保所有医护人员和前线执法人员得到充足、全面的装备防护。

发放民生福利

澳门特区政府新型冠状病毒感染应变协调中心1月28日宣布，再次推迟幼儿园、小学和中学等非高等教育学校开学时间，最迟将在2月第一个星期公布有关详情。之前，澳门非高等教育学校开学时间推迟到2月10日或之后。

2月3日至7日，澳门特区政府各部门领导自行决定维持公共部门的紧急和基本服务的种类和需要上班的公务员人数，其余公务员不用上班，但须留在家中减少外出。应变协调中心呼吁，在内地度假的澳门居民应尽快回到澳门并在家中进行14天的自我隔离，公务人员上班须填写健康申报表。

考虑到疫情将对经济民生造成影响，澳门特区政府推出了免租金等福利措施。李伟农表示，自2月1日起，政府拥有的出租物业，例如购物中心、服务亭、餐厅等，免去租金3个月，帮助中小企业共度时艰。他说，近日已与澳门中华总商会、中小企业和地产企业沟通，呼吁经营者调整租金，体恤中小企业。

澳门的现金“派糖”计划也因疫情而提早实施。澳门特区政府宣布，原定于今年7月至9月实施的澳门居民现金分享计划将提前至今年4月开始。

澳门高校则从学术和技术层面给抗疫提供助力。澳门大学1月31日公布的最新研究成果显示，确诊患者和疑似病例由于担心新型冠状病毒造成的严重后果，可能会感到无助、孤独、愤怒，甚至出现拒绝治疗、暴力等行为；而在临床一线奋战的医护人员，往往面临更大的感染风险以及更多的心理困扰。

2月3日，澳门大学组成一支9人的心理辅导专业团队，配合澳门特区政府为相关人士提供心理支持服务，全力打赢这场战“疫”。（记者 王 平）