武汉市内居家隔离市民20629人

2月5日晚，湖北省政府新闻办公室召开了第15场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会。

发布会上，武汉市人大常委会主任、市委副书记胡立山介绍了疫情防控最新进展。据他介绍，目前武汉已经对确诊患者、疑似患者、无法排除感染可能的发热患者、确诊患者的密切接触者这“四类人员”进行了分类收治隔离，并启动了方舱医院。截至2月4日24点，武汉市共有132个集中隔离点，12571张床位，集中隔离各类人员5425人。“我们按照疑似病人、发热患者、密切接触者分类隔离观察，配备了医护人员，保障他们的医疗和生活。”

胡立山还表示，目前武汉市病床供需矛盾还比较突出，市内28家定点医院有8524张病床，收治8182人，昨日的空病床仅421张。胡立山坦承，已经确诊的和很多疑似的病人没有住进指定医院救治，形成了“堰塞湖”，让人很揪心很痛苦。

而针对怎么样把病床供需矛盾的“堰塞湖”削减掉，胡立山介绍，一是28家定点医院加速病床周转，提升出院率；二是指定5家定点医院专门收治危重病人，同时加快雷神山医院的建设；三是方舱医院的建设。

据胡立山介绍，武汉市内居家隔离的市民共有20629人。如果是一般的发热无肺炎症状，建议居家隔离，并与社区卫生中心建立联系。而在发热门诊中，只要CT片有肺炎炎症的，都要求送到区里的集中隔离中心。

针对社区的防疫工作，武汉市在这次疫情防控分诊的操作办法是，在社区筛选后，由社区来判断需不需要去隔离点。实际操作中，有些人不想去隔离点，需要社区工作人员进行疏导。在转运过程中，对运输车辆进行了专门的标示，医护人员也进行了专门的防护避免交叉感染，每一次任务完成以后，都要密集进行消杀，避免把污染留给下一个患者。（记者 李卓雅）